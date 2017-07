Tirocinio per giovani geometri all’Agenzia del Demanio

“L’avvio di questa collaborazione – ha affermato Maurizio Savoncelli – è l’esempio di una sinergia virtuosa tra due Enti attivi sul territorio, che agiscono guardando al futuro ed a tutte quelle iniziative innovative delle quali in nostro Paese ha assolutamente necessità. Si tratta di una ottima occasione di crescita e di esperienza per i nostri giovani tirocinanti e di una spinta propulsiva per gli esponenti degli uffici che avranno modo di confrontarsi quotidianamente con risorse ed energie giovani, che possono concorrere a ottimizzare anche le nuove linee strategiche così fortemente volute dal direttore Roberto Reggi”.

“Siamo convinti – ha sottolineato Roberto Reggi – che iniziative come queste siano molto utili e abbiano una forte valenza di reciprocità: da un lato i giovani che si vogliono inserire nel mondo del lavoro hanno l’opportunità di misurarsi con una esperienza professionale concreta e qualificata, dall’altro, il loro contributo rappresenta un supporto reale e prezioso al nostro lavoro di tutti i giorni. L’Agenzia, in questi mesi, è infatti fortemente impegnata nelle attività di avvio e gestione dei cantieri per riqualificare gli immobili pubblici e queste giovani professionalità sapranno sicuramente portare una spinta di energia e innovazione.”

A inizio luglio, il direttore dell’Agenzia del Demanio, Roberto Reggi, e il presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri, Maurizio Savoncelli, hanno firmato un accordo per offrire ad aspiranti professionisti geometri l’opportunità di entrare a contatto diretto con il mondo del lavoro . L’accordo prevede infatti la possibilità di accogliere, presso le sedi dell’Agenzia collocate su tutto il territorio nazionale, geometri diplomati, iscritti nel registro dei praticanti, interessati a svolgere i primi sei mesi di pratica professionale presso un ente. L’esperienza presso l’Agenzia, che come previsto dal tirocinio pratico sarà gratuita e su base volontaria, consentirà a giovani tirocinanti di affiancare quotidianamente tecnici esperti dell’Agenzia nello svolgimento delle attività istituzionali sul patrimonio immobiliare dello Stato, ricavandone stimoli e indicazioni preziose per la loro futura vita professionale. La realizzazione concreta del programma dei tirocini avrà la durata di due anni e sarà affidata alla stretta collaborazione tra i Collegi Territoriali del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e le Direzioni Regionali dell’Agenzia del Demanio che, in funzione delle esigenze operative e delle disponibilità territoriali, daranno esecuzione ai contenuti dell’accordo accogliendo fino a 6 tirocinanti per Direzione .

