Tecnocasa e i mutui in Lombardia

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato nel dettaglio l’andamento dei finanziamenti finalizzati all’acquisto dell’abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel primo trimestre 2017. L’analisi fa riferimento al Bollettino Statistico II-2017, pubblicato da Banca d’Italia nel mese di Luglio 2017.

ITALIA

Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 12.304,2 milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +11,5%, per un controvalore di 1.273,2 milioni di euro. La fotografia indica ancora un aumento dell’erogazione del credito concesso alle famiglie, che conferma la tendenza sia del quarto trimestre 2016 (quando la variazione è stata pari a +7,0%) sia del terzo trimestre 2016 (+6,2%). Gli ultimi dodici mesi si sono chiusi con 50.976,9 milioni di euro erogati, con una variazione pari a +12,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

LOMBARDIA

Le famiglie lombarde hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 2.831,3 milioni di euro, che collocano la regione al primo posto per totale erogato in Italia, con un’incidenza del 23,01%; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +16,4%, per un controvalore di +398,2 milioni di euro. Se si osserva l’andamento delle erogazioni sui 12 mesi (volumi da Aprile 2016 a Marzo 2017) la regione Lombardia mostra una variazione positiva pari a +17,7%, per un controvalore di +1.774,9 mln di euro. Sono stati erogati in questi ultimi dodici mesi 11.783,2 mln di euro, volumi che rappresentano il 23,11% del totale nazionale.

PROVINCE

Nel primo trimestre 2017 le province della Lombardia hanno evidenziato il seguente andamento.

La provincia di Lecco ha erogato volumi per 61,4 mln di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a -13,7%. Nell’ultimo anno, invece, sono stati erogati 307,6 mln di euro, pari a +8,5%.

A Como sono stati erogati volumi per 142,3 mln di euro, corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari a +3,0%. Nei precedenti 12 mesi sono stati erogati 640,1 mln di euro (+17,9%).

La provincia di Pavia ha erogato volumi per 100,5 mln di euro, (+4,7%). I dodici mesi trascorsi hanno evidenziato volumi per 427,8 mln di euro, corrispondenti a +7,3%. In provincia di Milano i volumi erogati sono stati 1.227,8 mln di euro, con una variazione pari a +9,3%. Nei 4 trimestri considerati sono stati 5.208 mln di euro, (+14,4%). In provincia di Lodi sono stati erogati volumi per 52,2 mln di euro, la variazione è pari a +9,5%. Sommando i volumi sull’anno sono stati 248,1 mln di euro e la variazione +16,9%. Monza-Brianza ha erogato volumi per 213,5 mln di euro, (+10,7%). Nel confronto anno su anno i volumi sono stati 895,9 mln di euro (+11,9%). La provincia di Mantova ha erogato volumi per 56,8 mln di euro (+10,8%). L’anno appena trascorso ha segnalato un totale di 276,9 mln di euro, con una variazione di +12,4%. A Bergamo sono stati erogati volumi per 236,2 mln di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre del 2016 è pari a +11,6%. I quattro trimestri passati, invece, hanno visto un totale 1.032,6 mln di euro (+15,2%). La provincia di Cremona ha erogato volumi per 71,1 mln di euro (+18,1%) nel trimestre. Rispetto all’anno sono stati erogati 373,8 mln di euro (+54,0). In provincia di Sondrio i volumi erogati sono stati 24,9 mln di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre 2016 è pari a +36,6%. Nei 12 mesi, invece, sono stati erogati 106,9 mln di euro, pari a +44,9%. In provincia di Brescia sono stati erogati volumi per 309 mln di euro (+41,9%). Sommando anche i tre trimestri scorsi, invece, sono stati erogati 1.163,4 mln di euro (+28,1%). Varese ha registrato volumi erogati per 335,6 mln di euro (+64,0%). I volumi di questi 12 mesi sono stati 1.102,1 mln di euro (+29,2%).

IMPORTO MEDIO DI MUTUO – LOMBARDIA

Attraverso l’elaborazione dei dati provenienti dalle agenzie di mediazione creditizia Kìron ed Epicas, l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato la tendenza rispetto all’importo medio di mutuo erogato. Nel primo trimestre 2017 in Lombardia si è registrato un importo medio di mutuo pari a 123.900 euro, in aumento rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell’anno precedente, quando il ticket medio ammontava a 117.600 euro. Mediamente colui che sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato circa il 9% in più rispetto al mutuatario medio italiano.

CONCLUSIONI

Le erogazioni nel nostro Paese sono in aumento da tre anni consecutivi anche se la spinta alla crescita sembra aver diminuito la sua forza nel corso degli ultimi mesi. Si rileva dal lato della domanda un lieve calo delle interrogazioni relative alle richieste di nuovi mutui rispetto allo scorso anno. Resta molto basso il costo dei finanziamenti e permangono interessanti opportunità per le famiglie che vogliono affacciarsi all’acquisto dell’abitazione. I recenti dati sulla crescita dell’inflazione nell’area Euro aprono nuovi scenari rispetto alla politica monetaria attuata fino ad oggi da parte della BCE riguardo ai tassi d’interesse che, a questo punto, dovrebbero aver esaurito la fase discendente.