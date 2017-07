Enel Tutto OK Clima: il miglior alleato contro il caldo

La lunga estate calda non è più solo il titolo di un vecchio film, ma una rovente realtà stagionale. E le previsioni della prossima ondata di afa gettano nel panico anche i surfisti più navigati. Perché ad un certo punto arriva, che tu sia in città o al mare, in vacanza o ad arrancare in ufficio ad un passo dalle agognate vacanze, quell’onda paralizzante che investe con forza e lascia addosso la sensazione di non riuscire nemmeno a portare a termine i più semplici compiti quotidiani.

Come combattere il caldo estivo



Non uscite nelle ore più calde e cercate rifugio in luoghi con aria condizionata sono solo alcuni dei consigli dispensati ormai ovunque.

Se lo shopping non fa per te e rifuggi i centri commerciali, la montagna che hai davanti è solo quella degli impegni ancora da affrontare e l’unico mare che vedi è sullo screensaver del tuo pc, creare una fresca oasi è l’unica soluzione.

Il climatizzatore diventa quindi un “mai più senza”, lo strumento più utile ed efficace in queste estati di caldo africano. Per far sì che la tua comoda e fresca soluzione rimanga tale, è necessaria una manutenzione ordinaria che assicuri alla tua casa un climatizzatore funzionante e una buona qualità dell’aria che respiri.

Come stare al fresco senza spendere una fortuna



Ma se al solo pensiero di dover fare la manutenzione al tuo climatizzatore, ti sembra di precipitare in un girone infernale (magari quello degli ignavi decantato da Dante) allora in tuo soccorso arriva Enel. Con Enel Tutto OK Clima, un servizio che fa parte della più ampia gamma di servizi per la casa pensato per tutte le tue esigenze: Enel Tutto OK.

Enel Tutto Ok Clima ti aiuta a goderti il tuo microclima ideale a casa; senza l’ansia di dover gestire tutte le incombenze relative alla manutenzione (tecnici, scartoffie, controlli, etc.) Non dovrai far altro che chiamare il numero verde dedicato 800.085.836, attivo 24 ore su 24.

Un tecnico specializzato arriverà nelle 24h successive e provvederà a pulire e sanificare i climatizzatori, le componenti esterne e a rilasciare/aggiornare il libretto impianto unico, mentre tu potrai rimanere comodamente seduto sul tuo divano.

Se non si può sconfiggere il gran caldo di questi giorni, allora forse conviene farselo amico e addomesticarlo: anche grazie ad Enel Tutto Ok Clima.



Ecco tutti i vantaggi di Enel Tutto OK Clima