Affitti: le ville dei Vip per un’estate da star

La possibilità di affittare queste residenze è ovviamente un lusso per pochi ma Casa.it ha pensato di realizzare i vostri sogni grazie al concorso “Vinci la casa dei tuoi sogni con Casa.it” offrendo al più fortunato la possibilità di vincere un buono d’acquisto del valore di 300.000 euro per l’acquisto di una casa di civile abitazione tra quelle disponibili ed in vendita su www.casa.it *. Per partecipare al concorso è sufficiente registrarsi su vincilacasadeituoisogni.casa.it e seguire le istruzioni.

Per chi invece preferisce andare in vacanza dopo agosto, è possibile affittare Villa Contenta, la mega villa attualmente presa in affitto da Jay Z e Beyoncé con prole al seguito. La meravigliosa proprietà si trova a Malibù e si estende su una superficie di oltre 1500 mq. Comprende 10 camere da letto e 14 bagni. Nei 6 ettari di terreno circostante si trovano una piscina coperta e una scoperta. Prezzo? 400.000 dollari al mese

Se volete essere ospiti di Leonardo Di Caprio, a Palm Spring è possibile. Nella zona di Old Las Palmas, dove vissero anche Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Dean Martin e Elizabeth Taylor si trova la sua villa californiana in affitto per 4.000 euro a notte . La villa offre ampi spazi living, una sala da pranzo, 6 camere da letto, 8 bagni, un giardino con piscina e tutto quanto si possa desiderare da una casa da sogno.

Per budget molto più alti, Richard Branson, l’imprenditore britannico multi milionario fondatore de Gruppo Virgin, mette a disposizione la sua isola privata. L’ angolo di paradiso in questione si chiama Necker Island e si trova nell’arcipelago delle isole Vergini Britanniche. Con 60.000 dollari a notte è possibile affittare l’intera isola che comprende una villa in grado di ospitare fino a 30 persone, due spiagge private, una piscina d’acqua dolce, idromassaggio, spa e fino a 60 persone di servizio.

Se siete alla ricerca di un’estate con stile, è in affitto la villa negli Hamptons di Stella McCartney. La stilista mette in affitto per 30.000 dollari la sua deliziosa villa nella Baia di nella baia di Napeague, prestigiosa località degli Hamptons. La piccola proprietà vanta una vista mozzafiato sul mare e una privacy assoluta.

Come riporta il blog di Casa.it anche per questa estate i viaggiatori più facoltosi in cerca di case da sogno, potranno affittare quelle dei vip. Sono case da favola in cui è possibile vivere un’esperienza da sogno e trascorrere un’estate indimenticabile da veri divi, coccolati da ogni comfort e servizio.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

Gentile Utente,

La informiamo che i dati da Lei forniti in sede di registrazione al servizio di Newsletter di Quotidianocasa.it, verranno trattati da Casa.it S.r.l. con sede a Milano, Via Borsi 9, per le finalità connesse al servizio di invio di Newsletter (di seguito soltanto il “Servizio”). Il titolare del trattamento è Casa.it nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, con le seguenti modalità:

a) Il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Casa.it addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici (area IT) o gli addetti ai servizi Marketing, i quali svolgono le rispettive mansioni sotto la diretta supervisione e responsabilità di Casa.it.

b) Su espresso e specifico consenso dell’Utente Casa.it potrà inoltre trattare i dati per inviare informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche di terzi ed elaborare studi e ricerche statistiche.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati personali di cui alla predetta lettera a), Casa.it non potrà fornire il Servizio, mentre, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b), il trattamento sarà limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei Servizio, nonchè all'adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

I dati saranno conservati presso Casa.it; La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.