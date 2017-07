Bioedilizia: è il momento della canapa

Da decenni Röfix Italia investe nella ricerca nel campo della bioedilizia per offrire soluzioni green, ecologiche e sostenibili. La linea CalceClima nasce perseguendo tale scopo. “La calce naturale ha la comprovata capacità di regolare naturalmente l’umidità, assorbire le sostanze nocive presenti nell’aria, nonché un efficace effetto battericida e funghicida derivante dalla sua elevata alcalinità, con un pH superiore a 12”, dichiara Andrea Sandri, product manager Röfix della divisione bioedilizia. “CalceClima Canapa consente di creare un ambiente abitativo sano e confortevole in modo assolutamente naturale, creando i presupposti ideali per il benessere dell’individuo, e presenta il notevole valore aggiunto dato dalla sostenibilità ecologica e ambientale nel processo di smaltimento”.

Da quattro anni, la canapa industriale viene coltivata in Alto Adige e utilizzata in ambito cosmetico e tessile. Per quanto riguarda l’edilizia, la coibentazione rappresenta l’impiego della canapa più diffuso. I materiali da costruzione a base di canapa industriale e calce stanno incontrando un’evoluzione anche in Italia, in linea con gli obiettivi del pacchetto per il clima e l’energia 2020 promosso dalla Commissione Europea, contenente una serie di norme vincolanti affinché l’UE possa raggiungere i suoi obiettivi climatici ed energetici entro il 2020. La linea Röfix CalceClima Canapa comprende intonaco e finitura, entrambi a base di canapulo e calce idraulica naturale NHL5 conforme alla norma UNI EN 459-1. L’intonaco, adatto a interni ed esterni, è lavorabile a mano e con tradizionale macchina intonacatrice ed è fornibile sfuso in silo, mentre la finitura è un rivestimento murale fine per interni ecologico, a base di calce e senza l’aggiunta di cemento che permette di realizzare diversi tipi di lavorazione con una vasta scelta di effetti estetici e rappresenta il supporto ideale per pitture a base di calce o silicati.

Fondata ufficialmente nel 1980, la Röfix SpA Italia inaugura nel 1982 la prima fornitura di prodotti dallo stabilimento produttivo di Parcines (BZ). Allo stabilimento di Parcines, che oggi come allora è la sede principale di Röfix SpA Italia, si sono aggiunte negli anni altre cinque filiali produttive: Fontanafredda (PN), Prevalle (BS), Comabbio (VA), Villanova Mondovì (CN) e quella recentemente inaugurata ad Oricola (AQ), in grado di realizzare l’intera gamma dei prodotti Röfix. La combinazione di know-how aziendale e la capacità di rispondere ai bisogni dei mercati locali, nazionali e internazionali ha rapidamente portato Röfix a imporsi in Italia e all’estero come un produttore di sistemi di alta qualità, diventando una realtà importante nel settore dell’edilizia grazie anche a un assortimento di prodotti completo. Lo spirito dell’azienda è alimentato dalla volontà di rafforzare valori quali l’edilizia ecologica, la qualità prodotto, la partnership con i clienti e l’utilizzo responsabile delle risorse disponibili.