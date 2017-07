MyBox Climapac: il cassonetto per una migliore qualità abitativa

Ristrutturare un’abitazione spesso significa dover far fronte ad interventi invasivi e a costi elevati, in particolar modo dal punto di vista della sostituzione dei serramenti. Il sistema-finestra, infatti, rappresenta il punto di maggior criticità in un edificio, in quanto responsabile di buona parte delle dispersioni energetiche: riqualificarlo con la dovuta attenzione significa eliminare ponti termici, umidità, muffa e spifferi, riducendo i consumi e i costi in bolletta.

Uno degli elementi maggiormente trascurati quando si rinnovano le finestre è il cassonetto per avvolgibile, solitamente ingombrante, di scarso appeal estetico e poco isolato acusticamente e termicamente. A diretto contatto con l’esterno, questa struttura rappresenta uno dei più importanti ponti termici della casa, responsabile di oltre il 25% delle dispersioni del foro finestra: perfino la nuova legge sui Requisiti Minimi del 26/06/2015, nello stabilire i valori minimi di prestazione della finestra per usufruire degli sgravi fiscali, obbliga a certificare anche il cassonetto, specificando la sua importanza nel calcolare il valore complessivo del foro finestra.

Il cassonetto comfort-oriented

MyBox è il cassonetto performante di Climapac che elimina le dispersioni di calore e influisce notevolmente sulla qualità abitativa. Grazie alla sua elevata tenuta dell’aria, infatti, elimina spifferi e condensa, contrastando le muffe e rendendo gli spazi indoor più salubri e confortevoli. La trasmittanza termica certificata (con valori U=0,583 W/m2K) migliora inoltre l’efficienza dell’abitazione, contribuendo da un lato a ridurre le spese di riscaldamento e raffrescamento dell’edificio, e dall’altro a migliorarne la classificazione energetica, con conseguente aumento del valore immobiliare.

Bello da vedere e facile da installare

Progettato su misura in funzione delle caratteristiche murarie del contesto di inserimento, MyBox di Climapac è caratterizzato da un design pulito ed elegante (disponibile sia in versione squadrata che stondata), che può essere pitturato con qualsiasi colore e texture in modo da integrarsi alla perfezione con lo stile dell’edificio, sia esso contemporaneo o storico. La semplicità di installazione, dovuta al pratico sistema a click, non solo non rende necessari interventi invasivi (sia in caso di sostituzione del solo cassonetto che contestualmente al cambio del serramento), ma agevola anche le operazioni di manutenzione, poiché può essere smontato e rimontato con facilità.