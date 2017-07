Team 7: il letto float che sembra fluttuare

Se “casa” è sinonimo di rifugio, riparo, e rappresenta un luogo all’interno del quale sentirsi al sicuro, è certamente molto importante prestare attenzione anche alla qualità degli arredi e dei materiali di cui ci si circonda per aumentare questo senso di protezione. In particolare nelle zone della casa in cui si trascorre più tempo, come la cucina o la camera da letto. Lo sa bene l’azienda austriaca TEAM 7, leader mondiale nella produzione di mobili di design in legno massello naturale, che ha fatto dell’amore per la natura e per il legno la sua mission aziendale. Unendo design, tecnica e sostenibilità ai massimi livelli, TEAM 7 è in grado di creare mobili e complementi d’arredo per tutte le zone della casa, privi di sostanze chimiche ma altamente resistenti e funzionali. Oltre che per una questione etica, scegliere di non trattare con alcuna sostanza chimica il legno significa permettere al materiale di preservare e mantenere intatte le sue preziose caratteristiche: la sua estetica straordinaria, il suo naturale effetto antibatterico e antistatico e, soprattutto, la capacità di assorbire e rilasciare l’umidità nell’aria, creando un clima abitativo piacevole e salubre. Con queste premesse e con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, TEAM 7 ha scelto di produrre soltanto letti in legno massello naturale e 100% metal free, dotati di un accurato sistema di giunti in legno che assicurano la massima stabilità alla struttura e le consentono di essere eventualmente smontata e spostata. La grande novità del 2017 dell’azienda austriaca è float, il letto davvero green che, con le sue linee sofisticate, sembra davvero fluttuare nell’aria. Il telaio, infatti, appare quasi sospeso e sostenuto solo dall’elegante testiera disponibile sia in legno, sia nella soffice versione imbottita – quest’ultima proposta con rivestimento in tessuto o, novità del 2017, in pelle naturale conciata senza cromo e trattata esclusivamente con anilina. Il medesimo design pulito e lineare di float, insieme alla sapiente lavorazione artigianale si rispecchia anche nei comodini float, che completano armoniosamente la gamma. Il completamento perfetto del letto float è rappresentato dal sistema per il riposo aos. Composto da telaio, struttura ammortizzata, materasso e rivestimento, aos è realizzato interamente con materie prime naturali e sostenibili: legno, lattice naturale, cotone, lana vergine, TENCEL® e fibra di mais. Con un’ergonomia studiata nei minimi dettagli, questo sistema letto di TEAM 7 si adatta alle necessità individuali, scaricando attivamente la colonna vertebrale e favorendo un sonno appagante e salutare. Il sonno che si meritano i nostri sogni.

