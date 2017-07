Come fare una casa in stile ‘House of Cards’

A fine mese, la residenza da sogno del presidente americano Frank Underwood nella serie Netflix House of Cards sarà messa all’asta. La casa restaurata in stile vittoriano, interamente in mattoni, situata nel quartiere della città di Bolton Hill a Baltimora, partirà da una base d’asta di 500.000 dollari. Se non potrete partecipare, ma lo stile inconfondibile di casa Underwood vi ha sempre colpito, Habitissimo – piattaforma che mette in contatto domanda e offerta in edilizia – ha una serie di consigli per replicare la stessa atmosfera a casa vostra.

Prodotta da Netflix e basata su una serie britannica dallo stesso nome, House of Cards racconta la storia di Francis “Frank” Underwood e sua moglie, una coppia ambiziosa senza pari, che farà tutto il necessario per l’ascesa politica e per ottenere più potere nel governo degli Stati Uniti. Casa Underwood ha tre camere da letto, due bagni e uno scantinato dove Frank è solito scendere a sfogarsi con un vogatore alla fine di ogni giornata. Lo stile della casa è molto classico e funzionale. L’armonia è ai massimi livelli in termini di decorazioni classiche. Per raggiungere questo obiettivo, nulla deve essere lasciato al caso e tutto ha un senso preciso. Proprio come Frank che deve avere tutto sotto controllo per poter arrivare dove vuole senza lasciare nulla al caso.

Ispirarsi ad alcune stanze della casa di House of Cards è una certezza per ottenere ordine e armonia. In ogni stanza si possono notare materiali di qualità. I mobili della cucina e tutti gli arredi sono di fascia alta, come la penisola al centro, perfetta per tramare l’ascesa di Frank alla Casa Bianca. Per quanto riguarda i materiali, prevalgono le essenze del noce e del rovere, così come il tocco esotico del mogano. Le pareti sono dipinte delle tonalità del beige, del giallo e dell’ocra fino alle nuance del cachi, mattone e bordeaux. I pavimenti ottengono calore grazie agli elaborati tappeti persiani, mentre le finestre sono nascoste da pesanti tende in jacquard broccato o velluto. Per quanto riguarda l’illuminazione, protagonisti sono i lampadari e le applique in ottone con paralumi in vetro bianco satinato.