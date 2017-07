Qual’è il miglior sistema di climatizzazione per le case degli italiani?

Gli esperti parlano di estate da record, con giornate che supereranno i 45 gradi nel Sud Italia. Come proteggersi dal caldo intenso? Sembra che la sola soluzione sia quella di procurarsi un buon condizionatore che permetta di affrontare le giornate più calde e soprattutto le notti in cui le alte temperature non vi lasceranno riposare.

L’aria condizionata un lusso? Solo il 10% degli italiani ha un sistema d’aria condizionata in casa

Secondo un recente sondaggio condotto da “Idealista”, solo il 10% degli italiani possiede un sistema di aria condizionata in casa. Secondo il portale, Olbia sarebbe la città italiana con la maggiore percentuale di case climatizzate (39,5%). Valori superiori al 30% anche per Mantova (35,2%), Padova (31,6%) e Vicenza (30,8%). A Milano la percentuale di case con sistema di climatizzazione tocca il 21,5%, mentre a Roma e Napoli si ferma rispettivamente al 14,5% e al 10,4%. Sul fondo della graduatoria troviamo città dal clima più fresco come Cuneo e Sondrio, dove le case con impianto di aria condizionata toccano appena lo 0,6%, o Belluno con una percentuale dell’1,1%.

Sistemi di climatizzazione: quale scegliere

ManoMano.it, primo e-commerce dedicato alla vendita di prodotti per il fai da te e il giardinaggio in Italia stila una lista di consigli per fare la scelta giusta, prendendo in considerazione una molteplicità di fattori.

Condizionatori fissi:

Pratico perché rinfresca abbassando la temperatura e mantenendola stabile; comodo, poiché viene comandato tramite un telecomando, e più silenzioso rispetto ad altri sistemi perchè all’interno ospita solo l’unità di ventilazione (il compressore si trova all’esterno). Un altro vantaggio è che alcuni di questi sistemi offrono sia aria calda che fredda. Per evitare gli shock termici, si consiglia di non scendere oltre ai 5 / 8 gradi rispetto alla temperatura esterna.

I modelli più comuni per la casa sono:

Climatizzatore con incasso a finestra: è composto da un unica unità generalmente grande, che si trova incassata nella finestra o in un foro di una parete esterna.

Condizionatore a Split. Con un’unità interna e un unità esterna installata alla finestra o sul balcone. È consigliato perché è conveniente, silenzioso e esistono modelli a basso consumo. La sua durata è di 10 anni.

Sistema di raffreddamento centralizzato: è possibile utilizzare la stessa canalizzazione del sistema di riscaldamento. È meno rumoroso, ma per funzionare correttamente è necessario che il sistema sia adatto alla dimensione della casa.

Condizionatori portatili:

Sono un pò più rumorosi rispetto ai modelli fissi, ma non richiedono installazione e possono essere spostati da una stanza all’altra. Adatti a stanze inferiori ai 50 m2 e a ambienti estremamente caldi.

5 consigli per fare la scelta giusta

1. Pensa al tuo obiettivo principale: se vuoi abbassare la temperatura della casa, hai bisogno dell’aria condizionata, ma se vuoi semplicemente creare un flusso d’aria, la scelta ideale è il ventilatore.

2. Presta attenzione al meteo: Se vivi vicino al mare, meglio scegliere un impianto di climatizzazione con deumidificatore integrato; se il clima è secco, meglio optare per un sistema di aria condizionata o semplicemente per un ventilatore.

3. Considera lo spazio da climatizzare: se è uno spazio unico o una casa con stanze separate, il numero di finestre, se si dispone di isolamento termico … Tutti i fattori sono importanti!

4. Comfort: bisogna analizzare i dettagli dei diversi sistemi e decidere quali sono importanti o essenziali per te – la rotazione di 360 °, la velocità alternata, il telecomando, il timer, la programmazione, le dimensioni, il livello di rumore dei vari condizionatori, ecc.

5. Prendi in considerazione altri fattori: se vuoi beneficiare del sistema di aria calda in inverno, se non desideri un sistema che occupa spazio, un consumo energetico ridotto, ecc.