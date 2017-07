Nuovo telecomando universale per condizionatori

Il telecomando del condizionatore vi ha abbandonato proprio nel momento del bisogno? Niente panico: One For All ha pensato a una soluzione per tutti: il telecomando universale per condizionatore compatibile con tutti i principali marchi del mercato. Lo specialista degli accessori audio-video universali, con la sua offerta completa di telecomandi universali che semplificano il controllo dei dispositivi audiovisivi, ha pensato a un modello dedicato ai condizionatori con il nuovo telecomando URC 1035.

Come succede per ogni altro tipo di elettrodomestico, anche nel caso dei condizionatori capita di smarrire, danneggiare accidentalmente o rompere il telecomando. Solitamente, questo accade proprio nel momento di maggiore bisogno. In questo caso si può contattare la casa produttrice e cercare di farsi sostituire il telecomando rotto con uno originale, ma questo spesso richiede diverso tempo, e talvolta risulta anche piuttosto costoso. Per non patire l’afa estiva, serve una soluzione semplice e veloce.

One For All ha una soluzione per tutti: il nuovo telecomando universale per condizionatore supporta tutte le principali marche di condizionatori presenti sul mercato: Daikin, Mitsubishi Electric, Panasonic, Olimpia Splendid, Toshiba, LG, GE, Samsung, Fujitsu, Idema, Hitachi, Electrolux, Hisense, Sharp, Kelvinator, Carrier, Genuine Hyundai, Savoid e molti altri.

Pronto in un soffio. Tutte le principali funzionalità a portata di mano con 5 comode modalità: automatica, raffreddamento, deumidificazione, ventola e riscaldamento. Oltre alla funzione di accensione e spegnimento con timer, supporta la modalità di raffreddamento e riscaldamento, da 16 a 31° C. Inoltre, consente di impostare diverse velocità della ventola: da automatica, fino a 3 possibili intensità. Dotato di un comodo LCD con retroilluminazione, offre la possibilità di scegliere tra swing automatico o spento.

Dotato di un database universale con memoria codici, il telecomando universale per condizionatore One For All ha una comoda tastiera con 13 tasti e operatività fino a 10m di distanza (in linea visiva). L’impostazione è estremamente semplice, e le 10 principali marche sono preinserite, con ricerca automatica.

Prezzo e disponibilità. Il telecomando universale per condizionatori One For All URC 1035 sarà a breve disponibile a un prezzo di 24,99 euro IVA inclusa.