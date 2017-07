Climatizzazione naturale a costo zero con i sistemi VMC ALPAC

Con l’avanzare della stagione estiva e l’innalzamento delle temperature, si ricorre sempre più spesso all’aria condizionata, unico sollievo immediato ed efficace contro la calura. In casa, in auto ed in ufficio, la climatizzazione viene talvolta utilizzata in modo esagerato, divenendo non solo un rischio per la salute, ma anche un problema in termini di consumi energetici. Per evitare un uso eccessivo dei sistemi di raffrescamento e contenere i costi in bolletta, esistono soluzioni che permettono di beneficiare della temperatura esterna proprio nei momenti in cui essa risulta più confortevole rispetto a quella interna.

Cos’è il Free Cooling

I sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) ALPAC, che consentono il ricambio e la purificazione continua dell’aria, sono dotati di serie di Free Cooling, una tecnologia intelligente che permette di raffrescare in modo naturale l’ambiente interno utilizzando una fonte di energia 100% rinnovabile: l’aria.

Quando l’aria esterna, infatti, raggiunge una temperatura inferiore rispetto a quella interna, il sistema, prima di immetterla nell’ambiente, interrompe la funzione di recupero di calore al fine di mantenerne invariata la condizione termica. In questo modo viene introdotta aria naturalmente fresca negli spazi indoor, per una climatizzazione naturale e a costo zero.

I benefici

Sfruttando la differenza di temperatura tra interno ed esterno, la tecnologia Free Cooling dei sistemi VMC ALPAC massimizza il comfort degli ambienti senza l’utilizzo di aria condizionata. Attivando semplicemente l’opzione Free Cooling, infatti, è il sistema stesso a bloccare o avviare l’attività dello scambiatore di calore in base alla temperatura dell’aria esterna, garantendo un benessere costante e un’effettiva riduzione dei consumi.

Utile in particolare nelle ore notturne estive e nelle mezze stagioni, quando la temperatura outdoor è più confortevole, la tecnologia Free Cooling non solo non necessita di ulteriore apporto energetico, con un risparmio in bolletta fino al 50%, ma consente anche di non compromettere la sicurezza dell’abitazione, poiché è possibile beneficiare di aria fresca senza dover necessariamente aprire le finestre.

