Seconde nozze: a chi va la casa in caso di commorienza?

Romina ci scrive:

“Ho acquistato una casa per mio figlio intestandola a me. Io ho due figli dal primo matrimonio e sono sposata in seconde nozze con un uomo che aveva già tre figli. Il mio attuale marito non ha alcuna proprietà.

Vorrei fare in modo da salvaguardare la casa di mio figlio dopo la mia scomparsa. Nel caso io e mio marito morissimo insieme, questa casa che è solo di mia proprietà potrebbe andare anche ai figli di mio marito? Se così fosse, come ovviare? Specifico che sia l’altra mia figlia sia mio marito sono pienamente favorevoli a questa scelta”.

Risponde il notaio Pasquale Farinaro di Trescore Balneario (Bergamo):

Gentile Signora, la fattispecie da Lei indicata viene contemplata dall’articolo 4 del Codice civile. Dispone il codice infatti: Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra e non consta quale di esse sia morta prima , tutte si considerano morte nello stesso momento. Pertanto, nel caso da Lei descritto, se effettivamente non fosse possibile determinare chi tra i due coniugi sia mancato per primo, la legge li considera morti nel medesimo momento, dando luogo all’apertura delle due distinte successioni senza che alle stesse partecipino, rispettivamente, quali eredi i coniugi.

Concretamente, quindi, ciascuno dei due coniugi morti trasmette la sua eredità ai propri eredi e, nel suo specifico caso, Lei trasmetterebbe i suoi beni ai suoi figli, mentre suo marito trasmetterebbe i suoi beni ai propri figli, senza alcuna commistione tra i patrimoni. Diversamente, se fosse provato che uno dei due coniugi è sopravvissuto all’altro, il coniuge superstite, partecipando alla successione del coniuge defunto per primo, trasmetterebbe ai propri eredi la quota di eredità ottenuta. Tornando al suo esempio, se dovesse essere certificato e provato che Lei è deceduta prima di suo marito, questi, una volta venuto a mancare, attribuirà ai propri figli una quota dell’immobile che originariamente era intestato a Lei.

Per ovviare a tutto ciò è necessario che Lei destini per testamento il bene in questione ai suoi eredi escludendo suo marito (o attribuendo a suo marito il diritto di usufrutto). In questo modo:

– nel caso in cui si verifichi l’ipotesi della così detta commorienza, il testamento non farà altro che duplicare gli effetti della legge (salvo l’eventuale usufrutto costituito che comunque sarebbe inefficace data la morte del beneficiario), attribuendo il suo bene ai suoi eredi;

– nel caso in cui, invece, la commorienza non dovesse verificarsi (es. due persone decedute nel medesimo incidente per le quali sia però stato accertato con certificazioni e prove che una è sopravvissuta all’alta anche se per breve tempo), il testamento dispiegherà i suoi effetti attribuendo il bene ai suoi eredi, evitando che suo marito partecipi alla successione.

Notaio Pasquale Farinaro

Trescore Balneario (BG)

