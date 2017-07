Assoedilizia: su consumo di suolo serve verifica sovracomunale

“In campo urbanistico la Regione Lombardia si è dotata in questi anni di un apparato complesso di leggi e piani per affrontare anche sul piano territoriale ed urbano le sfide del terzo millennio. Dalla legge urbanistica fondamentale del 2005 che ha istituito i Piani di Governo del Territorio, al PTR – Piano Territoriale Regionale, dalla legge sul consumo del suolo, alle leggi sul recupero dei sottotetti e dei seminterrati”. Così Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia, in un articolo comparso su QN Il Giorno. Il rappresentante della proprietà edilizia sottolinea come, in molte materie, le leggi lombarde risultino antesignane rispetto alla legislazione nazionale, con la Regione Lombardia che finisce per fare scuola nel vuoto della legislazione nazionale.

“Vorrei osservare nel merito, come correttamente la legge regionale introduca nel computo del consumo del suolo le infrastrutture sovracomunali di servizio per la mobilità”, continua Colombo Clerici, secondo il quale anche la verifica del consumo di suolo andrebbe compiuta a livello sovracomunale, mentre al momento “il parametro è rappresentato dal territorio del singolo comune, che in Italia è il livello base della pianificazione territoriale”.