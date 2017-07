Le nuove finestre intelligenti diventano uno strumento di lavoro

La SmartWindow si integra perfettamente con gli altri elementi offerti da Drutex, come Tahoma e Maco, attraverso il pannello di controllo che viene visualizzato direttamente sul vetro della finestra. In questo modo gli utenti non necessitano di ulteriori strumenti per il controllo della casa, garantendo la sicurezza a tutti gli abitanti della casa.

La finestra intelligente Drutex è stata sviluppata seguendo i trend globali dell’IoT (Internet of Things) e delle nuove soluzioni offerte dalla domotica. La nuova finestra è infatti compatibile con altri sistemi e dispositivi dell’IoT per la casa, come i sistemi intelligenti che da alcuni mesi fanno parte dell’offerta di Drutex, che permettono di gestire in remoto l’apertura e la chiusura automatizzata dei serramenti. Rappresenta solo il primo passo di Drutex verso le nuove tecnologie della domotica .

Drutex, leader europeo nella produzione di finestre, porte e avvolgibili, ha sempre investito in ricerca e sviluppo per offrire ai suoi clienti i prodotti migliori, più funzionali e con i migliori parametri energetici. L’ultima creazione, frutto degli investimenti in innovazione, è la SmartWindow . Un prodotto innovativo, unico nel suo genere, che rappresenta un’assoluta novità nel mercato mondiale dei serramenti. Le SmartWindow Drutex consistono in una finestra interattiva con un’unità di controllo che permette all’utente di interagire attraverso una serie di interfacce, grazie ad una matrice LCD inserita nel vetro che, in questo modo, protegge lo schermo. La soluzione è basata su un processore ARM a basso consumo energetico che permette anche la comunicazione wireless con Wi-Fi (802.11n), Bluetooth (4.1) e Bluetooth Low Energy. Le nuove finestre intelligenti offrono la possibilità di guardare la TV, utilizzare internet e lavorare direttamente sul pannello di controllo, rendendo la finestra non solo un elemento decorativo, ma anche uno strumento di lavoro e un assistente personale.

