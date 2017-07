Progettazione urbana: l’Università protagonista a Urbanpromo

Sempre nell’ambito dell’Università e delle materie attinenti alla pianificazione, da quest’anno è in campo a Urbanpromo una ulteriore iniziativa, UPhD GREEN . Si tratta di un convegno dedicato alle ricerche condotte nell’ambito di dottorati che affrontano il tema dello sviluppo sostenibile, con riferimento alla pianificazione del territorio e al progetto dell’ambiente urbano. Il convegno si terrà il 22 settembre prossimo nell’ambito della prima edizione di Urbanpromo GREEN , a Venezia, a Palazzo Badoer, sede della Scuola di Dottorato dell’Università IUAV. Possono partecipare entro il 28 luglio prossimo (proroga rispetto alla comunicazione iniziale del 30 giugno) dottori e dottorandi di ricerca. L’obiettivo è promuovere giovani idee innovative emerse dai corsi di dottorato di ricerca in linea con l’approccio e i macrotemi di Urbanpromo Green.

I progetti in gara saranno esposti nella gallery online del sito web di Urbanpromo a partire dal 3 ottobre, e potranno essere votati fino al 31 ottobre. Saranno premiati nel corso della quattordicesima edizione di Urbanpromo i due progetti più votati dai visitatori del sito e altri due scelti dalla giuria internazionale, composta da esperti di pianificazione e progettazione urbana. Per il secondo anno consecutivo inoltre Urban-promogiovani si pregia di un premio speciale sponsorizzato dalla Camera di Commercio di Genova. Il premio sarà destinato ai sei migliori progetti che avranno ad oggetto la riqualificazione di aree urbane con specifica attenzione ai temi del commercio, turismo e cultura. I progetti saranno valutati da una giuria di esperti.

La qualità delle proposte progettuali degli studenti sarà accreditata dai loro docenti. I progetti e i nomi dei loro autori saranno pubblicati nella Gallery multimediale di Urbanpromo 2016 e fatti conoscere in tutto il mondo anche attraverso i media partner. I progetti in concorso saranno valutati e premiati da una giuria internazionale di esperti e votati dagli appassionati ai temi della riqualificazione urbana che visiteranno il sito web di Urbanpromo. I concorrenti dovranno presentare il materiale richiesto entro il 25 settembre, secondo le modalità previste dal bando .

Al via la nona edizione edizione del concorso internazionale Urban-promogiovani . Il concorso è promosso all’interno di Urbanpromo , l’evento di marketing urbano e territoriale organizzato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit ed è aperto agli studenti universitari di pianificazione e progettazione urbana di tutto il mondo, con l’obiettivo di condividere idee e affinare conoscenze nel campo della rigenerazione urbana. Per partecipare a Urban-promogiovani9 gli studenti saranno chiamati a presentare una proposta progettuale innovativa dedicata alla rigenerazione urbana di un’area esistente con particolare attenzione al suo rapporto con il contesto urbano e ambientale. La proposta dovrà essere relazionata ad alcuni dei temi guida dell’edizione 2016 di Urbanpromo: trasformazione urbana, marketing urbano, smart city, energia sostenibile, social housing.

