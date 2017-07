Pilkington Sunplus T BIPV powered-by-Solaria: i vetri green che generano energia

NSG Group, proprietario del marchio Pilkington (uno dei più grandi produttori di vetro a livello mondiale), e Solaria Corporation (fornitore mondiale di tecnologie per il modulo solare) hanno annunciato oggi che Pilkington Sunplus™ BIPV powered-by-Solaria ha superato i rigorosi test di Kiwa Netherlands risultando conforme alle norme di certificazione IEC61215 e IEC61730.

L’ottenimento della certificazione da Kiwa conferma che i vetri per l’energia solare Pilkington Sunplus™ BIPV, non solo soddisfano pienamente i requisiti di sicurezza, di progettazione e di qualità del prodotto, ma portano anche benefici in termini di funzionalità. Infatti, Pilkington Sunplus™ BIPV, potenziato dalla tecnologia PowerVision™ di Solaria, offre una soluzione di vetri per l’architettura in grado di combinare un’estetica attraente, un elevato irraggiamento di luce naturale, il controllo dell’abbagliamento, delle prestazioni termiche superiori e la generazione di energia.

Sing Koo, product manager NSG Group Architectural Glass Europe, dichiara:

“Con il superamento di questo rigoroso processo di certificazione la gamma dei vetri per l’energia solare di NSG Group offre ai propri clienti la più elevata garanzia di affidabilità e di sicurezza”. Continua Sing Koo, “Il raggiungimento della certificazione IEC è un segno irrevocabile dell’impegno costante, in termini di ricerca e sviluppo, portato avanti dall’azienda nell’interesse dei suoi clienti con l’obiettivo di proporre dei prodotti per progettisti e imprese, sempre al vertice della tecnologia per offrire le migliori performance. NSG Group è lieto di poter offrire al settore delle costruzioni prodotti BIPV di alta qualità in grado di sostituire perfettamente i prodotti tradizionali di vetro per l’architettura in una vasta gamma realizzazioni”.

Pilkington Sunplus™ BIPV powered-by-Solaria ha superato i test obbligatori per ottenere le certificazioni IEC61215 e IEC61730. La certificazione consente ai prodotti per l’energia solare Pilkington Sunplus™ BIPV di essere più facilmente adattati alla rete.

Prezzo interessante, efficienza energetica e flessibilità di progettazione, fanno di Pilkington Sunplus™ BIPV powered-by-Solaria, una linea ad altissimo potenziale. Combinando l’esperienza di NSG Group nella realizzazione di soluzioni in vetro per l’architettura ad alta efficienza con le soluzioni tecnologiche PowerView™ di Solaria prende vita una linea completa di soluzioni per il solare ad altissime performance.