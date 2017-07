Eredità: posso lasciare la casa a un solo figlio se l’altro è d’accordo?

Romina ci scrive:

“Per agevolare mio figlio, che ha un contratto di lavoro a tempo determinato, ho acquistato una casa intestandola a me, ma in realtà ci vive mio figlio che a tutti gli effetti sta pagando il mutuo e tutte le altre spese. Anche il mutuo è intestato a me. Io sono sposata in seconde nozze e il mio attuale marito ha tre figli; io ho due figli dal primo matrimonio. Voglio salvaguardare questa casa, che chiaramente a tutti gli effetti è di mio figlio. Mi marito non ha alcuna proprietà.

Vorrei fare testamento lasciando usufrutto a mio marito e nuda proprietà a mio figlio. Questo mi assicurerebbe la salvaguardia della casa di mio figlio? Specifico che mia figlia conosce benissimo tutta la situazione ed è pienamente favorevole, così come mio marito”.

Risponde il notaio Pasquale Farinaro di Trescore Balneario (Bergamo):

Gentile signora Romina, la situazione da Lei prospettata può essere risolta con la predisposizione da parte sua di un testamento, anche in forma olografa, nel quale venga disposto il lascito a suo marito dell’usufrutto e a suo figlio della nuda proprietà dell’immobile in questione; ciò consentirà che all’apertura della successione il bene venga attribuito in parte a suo marito e in parte a suo figlio secondo i diritti da Lei desiderati. Purtroppo, però, il testamento così confezionato, seppure valido, potrebbe risultare lesivo dei diritti di legittimari di suo marito e dell’altra sua figlia se, concretamente, all’apertura della successione non dovessero essere presenti altri beni nel suo patrimonio tali da soddisfare i diritti di legittima spettanti a sua figlia e a suo marito. Il fatto che entrambi i legittimari potenzialmente lesi (figlia e marito) siano oggi d’accordo, non rende più efficace il testamento, infatti il consenso all’operazione potrà manifestarsi, in termini efficaci sul piano giuridico, solo dopo l’apertura della successione attraverso un atto di acquiescenza alle disposizioni testamentarie. Prima dell’apertura della successione è fatto, infatti, divieto dall’articolo 458 del c.c. agli eredi di accettare o rinunciare ai diritti relativi alla stessa (così detto divieto dei patti successori).

