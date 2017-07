Abitare in Maggiolina: il nuovo progetto home-deluxe di Resstende

Nel tessuto candido del bianco (mod. FUNGI) e grazie al movimento a catena Easy Lock, le fasce si muovono come onde con un movimento sinuoso che permette di scegliere il posizionamento delle stesse da completamente aperte a semi-chiuse, ad ogni altezza desiderata della finestra. Per un tocco di glamour ed eleganza, ad effetto WOW nella nuova residenza Maggiolina.

Resstende si rende protagonista anche nell’area aperta del living-cucina, da sempre luoghi preposti alla convivialità e allo star insieme, dove la luce è elemento fondamentale simbolo di positività e di apertura alla condivisione. Con i sistemi a rullo Stripes , la luce viene graduata e gestita secondo esigenze tramite l’alternanza di fasce orizzontali di tessuto trasparente a fasce di tessuto più opaco e coprente. Avvolgendo e svolgendo la tenda, è possibile “bloccare” le fasce in modi diversi, creando il giusto livello di luminosità desiderata per un comfort visivo e corporeo senza eguali.

Per la camera padronale è stato pensato un sistema di tende a rullo per schermare le maxi vetrate . 3 sistemi a rullo, moderni, semplici ma anche eleganti grazie alla movimentazione essenziale tramite catenella e la finitura satinata, quasi high-tech, della mantovana (cover Deciso della linea Laylight), sono stati studiati ad hoc per sottolineare l’estrema linearità nelle forme e valorizzare la contemporaneità dei materiali. Infatti, il tessuto “Miraggio bianco” (collezione Laylight) è perfetto per riuscire a rendere l’ambiente più accogliente e più protetto nelle ore di luce intensa evitando qualsiasi “disturbo” alla semplicità e serenità di questa zona dedicata al relax e al dreaming. Una texture delicata, 100% Trevira, assolutamente di design con un tocco di artigianalità grazie proprio all’esperienza dei migliori tessitori italiani.

Resstende in questo contesto si inserisce perfettamente come azienda produttrice di schermature solari innovative ma anche custom-made per un prodotto che rispecchia l’italianità del prodotto e le necessità e gusti della committenza.

Un appartamento studiato e pensato per famiglie e giovani coppie con cinque ambienti, tutti arredati con uno stile moderno, fresco e con un’attenzione particolare alla qualità dei materiali e degli arredi, tutti di importanti brand Made in Italy, sinonimo indiscutibilmente di qualità, stile ed artigianalità.

Una nuova filosofia del vivere che si può già percepire e respirare nel Sensory Apartment, l’appartamento campione che è stato allestito in Via Angelo Fava dove le più importanti aziende del settore interior design sono state coinvolte per far vivere l’esperienza della “casa dei sogni”.

Una casa concepita con i più moderni canoni abitativi e di disposizione degli spazi e degli ambienti in&out in un dialogo fluido ed equilibrato, per un comfort quotidiano.

Resstende continua ad essere protagonista di un altro importante progetto residenziale a Milano che sarà terminato e consegnato nel 2019. “Abitare in Maggiolina” è il nuovo concetto di spazi da vivere, dove architettura e natura sono in perfetta armonia. Nella parte nord di Milano, ricca di polmoni verdi come il parco della Martesana e area naturalistica grazie al Naviglio Grande ma ben collegata al city center, la Sky Tower e i Maggiolina Gardens sono i due buildings che si distinguono per un concept residenziale unico e open air, dove la struttura architettonica si coniuga elegantemente con aree green di giardini pensili, per uno scenario assolutamente unico.

