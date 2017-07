Progettazione in tempo reale con la tecnologia di Eyecad VR

Un nuovo strumento tecnologico a disposizione di architetti, ingegneri, designer e professionisti del settore immobiliare e dell’arredamento per la realizzazione di progetti di edifici, abitazioni, spazi commerciali. Si tratta del sistema di realtà virtuale messo a punto da Eyecad VR per i professionisti della progettazione, che in questo modo possono offrire ai clienti, la possibilità di immergersi con un software semplice e intuitivo, in spazi dalla resa foto realistica. Questa soluzione permette di scegliere in tempo reale una serie di combinazioni di mobili, materiali, pareti, pavimenti, visualizzando a 360 gradi lo scenario della progettazione. Il vantaggio principale è di poter modificare o personalizzare un ambiente prima della sua realizzazione o ristrutturazione. La percezione spaziale è di una qualità mai eguagliata fino ad oggi tramite visore HTC VIVE o OCULUS RIFT e non è necessario attendere l’elaborazione delle immagini, dato che un motore grafico la effettua all’istante; caratteristiche che permette di far cambiare l’ora del giorno per validare le scelte progettuali, rimanendo immersi nel progetto. Inoltre, grazie all’eco-sistema Eyecad VR dove il software per PC desktop interagisce con una mobile APP (eyecad VR) e il Cloud, clienti e progettisti possono esplorare gli ambienti anche lavorando a distanza, tramite uno smartphone e un cardboard economico in scene immersive generate dal software con un semplice click. Tramite l’app manager presente sul software, è infatti possibile gestire e caricare i progetti interattivi direttamente su cloud e condividerli direttamente con i clienti, in realtà virtuale interattiva. Eyecad VR non cambia il modo di lavorare ma innova il modo di presentare i progetti affascinando i propri committenti, senza dover più ricorrere a complessi disegni tecnici, tecnologie 2D e costosi plastici. Eyecad VR è una startup catanese che nasce dall’intuizione di Stefano Bosco, studente di architettura appassionato di informatica e oggi CEO dell’azienda. La società sarà inoltre presente a Campus Party, festival d’innovazione e creatività, in programma dal 20 al 23 luglio, presso Mi.Co – Milano Congressi.

