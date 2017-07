Anche in Italia sbarca l’House Sitting

Quando si va in vacanza c’è sempre un po’ di ansia a lasciare la propria casa incustodita, magari con l’animale domestico che potrebbe sentirsi solo, o le piante che potrebbero non ricevere le giuste cure nel periodo di assenza.

La soluzione arriva ancora una volta dalla “sharing society” degli anni ’10 di questo millennio. Infatti, dopo auto e oggetti di vita quotidiana ecco che arriva il fenomeno chiamato “House Sitting”. In pratica si tratta di affidare la propria abitazione a un altra persona che nel periodo di residenza si occupa di alcune faccende che i proprietari non riescono a fare. Sul web ci sono già diversi siti che si occupano di questo fenomeno, tutti in inglese ma con diversi annunci italiani. Tra questi ci sono House Carers, Trusted Housesetters, Sabbatical Homes e Mind my house, ognuno di questi diverso in quanto è specifico per chi ha un animale domestico, chi cerca uno scambio casa per gli studi o chi magari ne cerca una per visitare una città diversa o una località di villeggiatura.

Importanti in queste situazioni sono le classiche regole per i siti di annunci, come controllare i feedback o mettere i chiaro le regole con i proprietari.