CRESCO Award: aperte le iscrizioni per diventare città sostenibili

Sirti intende premiare il Comune che ha sviluppato progetti pensati per favorire la diffusione capillare di Internet in aiuto ad imprese 4.0 e l’Internet delle Cose (IoT).

Pirelli intende premiare il Comune che presenti il progetto più virtuoso in termini di mobilità sostenibile. Saranno preferiti i progetti che integrino la dimensione sociale e quella ambientale, in grado di dimostrare impatti positivi sulla popolazione e sul territorio. Promuovere una mobilità sostenibile significa “riconoscere alle persone la possibilità di spostarsi in libertà, comunicare e stabilire relazioni senza mai perdere di vista l’aspetto umano e quello ambientale” (WBCSD).

I sistemi idrici di una città costituiscono un apparato complesso di reti e servizi interdipendente e integrato che apporta, scarica e depura il bene più prezioso per la vita: l’acqua. MM intende premiare il Comune o il gruppo di Comuni che presentano una soluzione efficiente e innovativa per la gestione di questo sistema, sia che riguardi l’applicazione di nuove tecnologie che l’impiego di strumenti gestionali e/o finanziari in grado di sostenere le politiche di ammodernamento della rete.

Mitsubishi Electric intende premiare il Comune che abbia saputo promuovere sul suo territorio, direttamente o indirettamente, iniziative che attraverso la realizzazione di nuovi modelli abitativi incentivino le relazioni sociali e la divulgazione di comportamenti virtuosi. Iniziative di coabitazione sostenibile (co-housing), volte alla creazione di strutture immobiliari a bassa o nulla emissione di Co2 e ridotto consumo energetico, con particolare attenzione al riutilizzo di volumi esistenti rielaborati per utenti e famiglie aventi come valori guida la socialità del vivere, la condivisione di spazi e servizi comuni in un ambito abitativo rispettoso dell’ambiente e delle risorse energetiche.

Enel intende premiare il Comune che abbia intrapreso un programma di iniziative basate sui principi della campagna “Make the cities resilient” avviata dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione dei Rischi da Disastri (UNISDR). I dieci punti del programma, infatti, evidenziano come nel far fronte al rischio da calamità naturali sia fondamentale il ruolo della comunicazione tra l’amministrazione locale, il sistema di protezione civile e i cittadini. La resilienza è una componente necessaria per lo sviluppo sostenibile, un aspetto che non deve essere trascurato nei modelli organizzativi e gestionali dei sistemi urbani. L’Enel, da sempre attenta ai temi della resilienza nell’interesse delle persone che vivono nei territori in cui si trova a operare e per la sicurezza del proprio personale, vuole condividere e valorizzare le esperienze già attive nel nostro Paese.

Il premio vuole riconoscere l’impegno del Comune nella definizione e nel raggiungimento di obiettivi di Sostenibilità per il territorio, con un coinvolgimento strutturato delle diverse parti interessate. In particolare, intende valorizzare la capacità di perseguire – con un approccio sistemico – obiettivi volti a migliorare l’attrattività, l’ambiente, la resilienza, la coesione sociale, il benessere, promuovendo un utilizzo responsabile delle risorse nel territorio.

Il premio intende riconoscere l’impegno del Comune che abbia avviato un percorso volto alla creazione di un modello di sviluppo urbano in grado di assicurare elevati standard di qualità della vita per la crescita personale e sociale delle persone e delle imprese, attraverso la digitalizzazione e interconnessione dei servizi, delle risorse e delle persone. In particolare, verranno valutate le iniziative che abbiano offerto nuove opportunità – per i cittadini e le imprese – attraverso l’integrazione e la connessione di tecnologie per l’energia e l’automazione ad alto contenuto innovativo in favore di una nuova cittadinanza digitale.

“La disponibilità di imprese private e istituzioni a sentirsi parte di un unico sistema e a lavorare insieme per occuparsi dei beni da cui più dipende il futuro di tutti, rappresenta oggi una condizione fondamentale di sviluppo. Con il CRESCO Award – sostiene Adriana Spazzoli, Presidente di Fondazione Sodalitas – oltre a far emergere le best practice che molti Enti locali hanno già messo in atto, vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e territorio puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.

Partecipando al CRESCO Award, Comuni, Unioni tra Comuni, Città Metropolitane e Comunità Montane hanno l’opportunità di mettere in luce il loro contributo allo sviluppo sostenibile in coerenza con i “Sustainable Development Goals” delle Nazioni Unite. Gli Enti potranno candidare progetti, già realizzati o in fase avanzata di realizzazione, riguardanti, ad esempio, tematiche come l’accoglienza e l’inclusione sociale, l’economia circolare e la sharing economy, l’efficienza energetica e la gestione sostenibile dei rifiuti, la mobilità sostenibile, la prevenzione e tutela sanitaria, la riduzione degli sprechi alimentari o il welfare territoriale.

Proprio per valorizzare e premiare la spinta innovativa dei Comuni italiani nel mettere in campo iniziative efficaci per promuovere in modo diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori, Fondazione Sodalitas e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), in partnership con alcune aziende impegnate sul fronte della Sostenibilità, promuovono l’iniziativa del CRESCO Award – Città sostenibili.

Rendere i territori sostenibili e in grado di offrire una migliore qualità della vita alle persone che li abitano è un obiettivo chiave di sviluppo che sollecita l’impegno di istituzioni, imprese e società civile, come raccomandato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 con i Sustainable Development Goals (SDGs).

