Isolastre® Knauf, comfort a misura d’uomo

Knauf ha creato nuove soluzioni per l’isolamento termico e acustico: facili, veloci e certificate. Ideali per chi le sceglie, chi le monta e per chi le usa.

Applicabili direttamente sul lato interno delle pareti, sono ideali per appartamenti o uffici, particolarmente nei casi di riqualificazione energetica in cui sia impossibile intervenire sulle facciate esterne.

na visione globale – Le Isolastre sono uno degli elementi base per il sistema Knauf Involukro, la prima ed unica soluzione globale finalizzata a un ottimale comfort abitativo, ottenuto con:

il Sistema Aquapanel, soluzione di tamponamenti a secco per esterni ideale anche per condizioni climatiche estreme;

il Sistema Cappotto Termico, rivestimento esterno di facciate nuove o in ristrutturazione, in grado di ottimizzare la prestazione termica riducendo i consumi energetici anche oltre il 30%;

il Sistema Isolamento per Interni, una nuova linea di eccellenza per la migliore efficienza energetica.

La gamma

La gamma Isolastre® è costituita da ben otto soluzioni mirate, realizzate con lastre preaccoppiate a diversi materiali isolanti (poliuretano, polistirene estruso, polistirolo espanso e polistirolo con grafite) studiati e selezionati per ottenere le migliori prestazioni termoacustiche in differenti ambienti, applicabili sulla muratura con gesso adesivo Knauf Perfix, velocizzano la posa e rispondono a ogni esigenza prestazionale, funzionale, estetica e applicativa.

La gamma Isolastre® permette di raggiungere due principali risultati, l’isolamento termico e l’isolamento acustico, con tre diversi livelli prestazionali, per facilitare la scelta consapevole del cliente che può così scegliere liberamente in base alle proprie esigenze e preferenze in termini di efficienza energetica, comfort abitativo, eco-sostenibilità e convenienza economica.

Ideale per le ristrutturazioni

Con le Isolastre, Knauf offre una gamma di soluzioni perfette per tutti i casi in cui non è possibile ristrutturare dall’esterno. Inoltre, grazie all’elevatissima tecnologia di questo sistema, chi lo sceglie ottiene il massimo in tutti i settori: applicazione facile e veloce anche in locali abitati; alto livello di comfort termico e acustico; rivalutazione dell’immobile; drastica riduzione delle spese energetiche; investimento economico limitato in rapporto alle prestazioni assicurate.

Determinante è inoltre l’ottimizzazione degli ingombri che con l’adozione delle Isolastre vengono ridotti drasticamente, mantenendo così pressoché intatti i volumi originali.

Buone per chi lavora…

La varietà delle linee di Isolastre garantisce ai costruttori la sicurezza di risolvere rapidamente e definitivamente ogni problema; i progettisti hanno con le Isolastre un ambiente di riferimento completo che garantisce prestazioni termoacustiche e caratteristiche tecniche certificate per ogni tipo di progetto, anche di bio-edilizia; gli applicatori godono del vantaggio di una posa semplice e veloce e di sistemi innovativi con una precisa corrispondenza tra prodotto impiegato e prestazione ottenuta. Infine, anche i rivenditori traggono vantaggio da questa famiglia di lastre, la cui gamma ne valorizza il ruolo di consulenti tecnico-commerciali.

…buone per chi le abita

Con le Isolastre le famiglie scoprono la serenità di un immediato comfort termoacustico, di una drastica riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti e dimenticano per sempre ogni problema di scarsa salubrità degli interni. Tutto ciò a fronte di un investimento contenuto, del beneficio economico dei forti sgravi fiscali concessi a chi riqualifica la sua casa e di una modalità di applicazione per niente invasiva, potendo perfino continuare a vivere normalmente nell’abitazione durante i lavori.