Daikin in tour per l’Italia

Daikin Italy, filiale della multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione e riscaldamento, oltre che per l’intera catena del freddo nell’ambito della refrigerazione, è pronta a girare l’Italia con due nuovi showroom mobili per un tour itinerante all’insegna del Clima per la Vita. Dopo l’esperienza dello scorso anno, quando ha inaugurato il suo primo Temporary Showroom nel cuore del Brera Design District, Daikin ripropone in chiave del tutto nuova la sua volontà di essere sempre a contatto sia con i propri rivenditori che con i clienti finali. Quest’anno, infatti, l’azienda giapponese farà un tour per l’Italia – dal Piemonte al Friuli-Venezia Giulia, passando dalla Toscana e dall’Emilia Romagna e raggiungendo infine le isole – presidiando eventi e fiere locali con lo scopo di far conoscere e soprattutto toccare con mano i nuovi prodotti, grazie a due showroom mobili. Il primo a scendere in piazza sarà il Truck, completamente ristrutturato, che sarà a disposizione di rivenditori e grossisti per i loro eventi dedicati. Gli interni molto spaziosi e rinnovati nello stile ospiteranno l’intera gamma Bluevolution, che si è distinta per l’utilizzo del gas a basso impatto ambientale R32, oltre ai prodotti di punta della gamma riscaldamento (HPSU Compact, HPU Hybrid e la nuova caldaia D2C). Recentemente è stato introdotto all’interno del truck anche il nuovo mini Chiller e, da Settembre, la nuova linea Sky Air A a R32 recentemente presentata da Daikin Europe. Per immergersi ancora di più nel mondo Daikin, l’azienda ha creato anche uno Showroom Mobile, offerto gratuitamente in uso ai propri clienti installatori e destinato a eventi B2C quali fiere locali, esposizioni presso centri commerciali e altre manifestazioni destinate agli utenti finali. L’ambiente accogliente e informale offre la possibilità ai clienti di scegliere la soluzione ideale sia per la climatizzazione estiva che per il riscaldamento. Oltre ai prodotti esposti, i clienti potranno “vedere” l’intera gamma Daikin con l’ausilio delle due App in Realtà Aumentata, Daikin 3D e Daikin 3D PRO.

