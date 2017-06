1 milione nei primi 30 giorni nel nuovo Oriocenter

Un milione di ingressi in 30 giorni: questi i numeri record registrati da Oriocenter nel primo mese dall’inaugurazione dello shopping mall più grande d’Italia, con un totale di 105.000 mq e 280 insegne. Ciò che ha maggiormente attratto i visitatori, in questo mese di giugno che solitamente vede un minor “traffico” nei centri commerciali per via degli imminenti saldi, sono stati proprio quei servizi che vanno ad ampliare e trasformare il tradizionale concetto di “shopping centre”: insegne solitamente non reperibili in uno stesso centro come ad esempio Emporio Armani, Liviana Conti, & Other Stories e Coach oltre a una nuova ristorazione – anche internazionale – abbinata a spettacoli cinematografici a tutte le ore anche su schermo IMAX.

Forte di un’ampia gamma di offerte esclusive, incluse insegne che sbarcano per la prima volta in Italia come il ristorante giapponese Wagamama, il marchio americano Under Armour e Thule, Oriocenter include infatti sotto il suo tetto anche UCI Cinema con lo schermo IMAX più ampio di Europa, con 490 metri quadri (inaugurata lo scorso 23 giugno), un NH Hotel a 4 stelle e servizi alla persona come la Smart Clinic del Gruppo ospedaliero San Donato (inaugurata il 29 giugno), dotata anche di una sala operatoria per piccoli interventi.

Le novità più amate dai visitatori in questo mese sono quindi quelle che hanno permesso di accostare allo shopping anche altre e inconsuete attività: ad esempio UCI Cinema, accanto alla programmazione ha inserito nel suo calendario la diretta del concerto di Vasco Rossi di sabato 1 luglio proiettata nella sala IMAX che ha registrato il tutto esaurito in sole 48 ore.

A partire da sabato 1 luglio, inoltre, queste attività saranno accompagnate dall’apertura della stagione dei saldi, come sempre per Oriocenter un momento di grandi occasioni – i ribassi infatti inizieranno subito con percentuali da capogiro fino al 70%.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo circa 230 euro per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro. Sabato 1 luglio e domenica 2 luglio i negozi di Oriocenter saranno aperti dalle 9.00 alle 23.00 per permettere ai clienti di concedersi una lunga giornata di shopping e di assicurarsi sin da subito il meglio dei ribassi estivi.