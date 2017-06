Furti in casa: una soluzione contro la “banda del tubo”

Con il nuovo defender per serrature di sicurezza D-Fendy, Dierre aggiunge un ulteriore plus alle sue porte blindate e alza uno scudo contro la manipolazione violenta del cilindro nota in gergo come “tecnica del tubo”. In particolare, D-Fendy protegge i punti sensibili della serratura e impedisce che il cilindro venga letteralmente “spezzato” con gli attrezzi da scasso – solitamente proprio con un tubo inserito intorno al blocchetto centrale – oppure forato con trapani e mole. D-Fendy è composto da un defender di ultima generazione avvitato su una sottoplacca in alluminio, fissata direttamente alla porta, che consente la facile installazione di mostrina e maniglieria.

Il defender di sicurezza D-Fendy è disponibile su richiesta per tutti le porte blindate Dierre con cilindro europeo e mostrina lunga Dierre Design, ed è progettato per essere perfettamente compatibile ai cilindri di alta sicurezza delle famiglie New Power e D-Up. Dierre è un marchio italiano di porte blindate, porte per interni e chiusure di sicurezza. Fondata nel 1975 da Vincenzo De Robertis, l’azienda ha tra i suoi punti di forza la capacità di coniugare ricerca tecnologica e design, con una grande attenzione alla personalizzazione dei dettagli.