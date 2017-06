Ethimo per il Rocabella Mykonos Art Hotel & SPA

Un’incantevole ‘rifugio’ di benessere a pochi passi dal cuore pulsante dell’isola che non dorme mai, un’oasi di pace che si affaccia sulla suggestiva Delos, uno dei siti archeologici più importanti di tutta la Grecia: in questa cornice, ricca di storia e di fascino, sorge il Rocabella Mykonos Art Hotel & SPA, una realtà in cui poter godere della bellezza naturale dell’ambiente che lo circonda e della possibilità di curare corpo e mente in un luogo che invita al piacere e al relax. In tutti i suoi ambienti si respira un’atmosfera rilassante, qui tutto è pensato per appagare i sensi e soddisfare le esigenze dei clienti, per vivere così quel prezioso piacere di sentirsi in vacanza. Situato lungo la spiaggia dorata di Agios Stefanos, con il suo mare cristallino, il Rocabella Mykonos Art Hotel & SPA si distingue, oltre che per la posizione privilegiata, per l’eleganza e il lusso contemporaneo dei suoi ambienti. La scenografica piscina panoramica, che vede protagonisti i complementi outdoor Ethimo, rappresenta il cuore dell’hotel, uno spazio in cui trascorrere piacevoli momenti di relax comodamente sdraiati al sole e attorno al quale si sviluppano gli ambienti dedicati alla convivialità e al food, tra cui il ristorante e il cocktail bar. Gli arredi Elle e Sand di Ethimo hanno giocato un ruolo importante nel definire il ‘carattere’ della location e conferire all’ambiente che abbraccia la piscina un look fresco, sobrio e raffinato, rispondendo alle esigenze di versatilità e praticità richieste dal contesto. Elle è la sdraio con struttura in teak e seduta in tessuto sintetico Ethitex, mentre Sand è il lettino prendisole caratterizzato dalla stessa composizione materica. La raffinatezza delle loro linee, semplici ma rigorose allo stesso tempo, è esaltata dal calore e dalla bellezza naturale del teak. Questa armonia di forme e materiali crea arredi dal design minimale ed elegante, sintesi perfetta di comfort, funzionalità ed estetica. Ergonomici e proporzionati, solidi e duraturi, gli arredi Ethimo sono ideali per personalizzare location ricercate e dall’immagine contemporanea, elementi di design caratterizzanti l’ambiente che li accoglie. Ethimo, con i suoi complementi outdoor, ha confermato quel valore di attenzione al dettaglio e alla qualità che caratterizza l’intera struttura e grazie alla qualità delle sue soluzioni progettate per ‘vivere’ en plein air, è in grado di soddisfare le più diverse e sofisticate esigenze del contract e dell’hotellerie. Con il Rocabella Art Hotel & SPA di Mykonos, si amplia quindi la lista di esclusivi hotel, in Italia e nel mondo, che scelgono gli arredi Ethimo per valorizzare e rendere ancora più speciali i loro spazi outdoor.

