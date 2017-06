Come cambiare intestatario a un contratto luce o gas in pochi semplici passi

Ma i vantaggi Enel non finiscono qui. Per ringraziare i propri clienti, il gruppo ha infatti pensato ad una serie di promozioni ad hoc: ecco quindi enelpremia 3.0 , il programma fedeltà di Enel Energia. Se sei solito fare ad esempio l’autolettura, Enel ti regala punti energia, che ti permetteranno di vincere tanti premi.

I costi della voltura e anche del subentro sono comunque sempre a carico del nuovo intestatario del contratto. Insomma, le spese da affrontare in caso di trasloco sono davvero tante, ma con Enel Energia risparmiare è sempre possibile . Ecco come:

Enel Energia, per esempio, mette a disposizione tante offerte luce o gas. Se ad esempio stai cercando un’offerta a prezzo fisso che ti fa risparmiare e la comodità di utilizzare l’energia elettrica quando vuoi ad un prezzo fisso a qualsiasi ora del giorno nel pieno rispetto dell’ambiente scegli Energia Pura Casa . Un’offerta che, oltre a garantirti l’energia che ti serve a prezzo vantaggioso per tutto il giorno, ti fornisce energia certificata come proveniente al 100% da fonti rinnovabili come vento, sole, acqua e calore della terra: per una casa più in equilibrio con l’ambiente!

Se il precedente inquilino ha chiuso il contratto di fornitura, le utenze sono interrotte . Il contatore della luce viene disattivato a distanza, in alcuni casi, mentre su quello del gas viene apposto un sigillo . In questo caso si parla di subentro e sarà possibile riattivare la fornitura con qualunque società di vendita in quanto il rapporto con il precedente fornitore è stato già cessato dall’intestatario precedente.

Se vuoi monitorare lo stato di avanzamento della tua pratica, puoi registrarti facilmente all’ Area Clienti e avere così tutto sotto controllo. Accedendo alla nuova Area Clienti di Enel Energia sarai in grado di effettuare con pochi click diverse operazioni, come: scaricare le bollette; inviare l’autolettura; cambiare la modalità di ricezione della bolletta; richiedere una rateizzazione dei pagamenti; monitorare i consumi e i servizi attivi della tua utenza.

Effettuando la voltura si eviterà l’interruzione del servizio: lo scopo è intestare la bolletta di un’utenza (attualmente attiva) a nome di un’altra persona, per esempio il nuovo inquilino della casa o un parente erede in successione.

Nel caso in cui non si abbiano rapporti con il precedente intestatario e quindi non sia possibile sapere chi era il precedente fornitore e tantomeno avere l’ultima bolletta, è possibile contattare il Distributore locale per richiedere questa informazione. Per farlo sarà utile risalire al Numero Cliente o al numero di matricola presente sul proprio contatore in modo consentire al Distributore di identificare l’utenza.

E’ importante ricordare che, nel caso in cui non vi siano rapporti di parentela tra precedente intestatario e nuovo si deve fare richiesta di voltura “senza accollo” , con cui ci si libera di eventuali pendenze tra precedente intestatario e fornitore.

Per poter richiedere la voltura bisogna rivolgersi al fornitore del precedente intestatario, muniti dell’ ultima bolletta di quest’ultimo in cui sono presenti tutti i dati necessari: il nome del fornitore e il numero cliente . Sarà necessario avere con sé anche l’ ultima lettura della luce o del gas, che possiamo trovare direttamente sul contatore .

Se la fornitura di energia non è stata interrotta , cioè a casa abbiamo ancora luce o gas, dobbiamo avanzare richiesta per una voltura .

