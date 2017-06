Locazioni e clausole penali a Milano: da fisco iniziative infondate

“Alcuni soci di Assoedilizia, che hanno regolarmente registrato contratti di locazione negli anni scorsi, si sono visti notificare ad opera di alcuni dei sei ex Uffici del Registro di Milano avvisi di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni per omesso pagamento dell’imposta di registro relativa ai contratti di locazione stessi”. Lo spiega Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia, che sottolinea: “Si tratta di un orientamento degli uffici del tutto nuovo. Il motivo è che questi contratti conterrebbero delle ‘clausole penali’ che prevedono una maggiorazione degli interessi legali in caso di ritardato pagamento del canone o degli oneri accessori”.

Secondo Colombo Clerici si tratta di iniziative del tutto infondate, che mostrano “come il fisco si accanisca sempre e soprattutto su chi si preoccupa di esser ligio alla legge e di pagare le tasse” e come il rapporto con i contribuenti “non sia amichevole, ma veda nel fisco una vera controparte, animosa e occhiuta, del contribuente stesso”. Ma cosa è successo, dunque?

Per registrare un contratto di locazione si può procedere in via telematica o cartacea. In nessuno dei due casi era possibile, fino a qualche giorno fa, registrare le clausole penali in questione: il software non consentiva il calcolo dell’imposta aggiuntiva, mentre gli impiegati degli sportelli accettavano le richieste di registrazione senza nulla segnalare. Solo da qualche giorno l’Agenzia delle Entrate ha diffuso un nuovo modello, attraverso il quale sarebbe teoricamente possibile la registrazione delle suddette clausole penali.

“A fronte dunque delle notificazioni intervenute, quand’anche fosse corretta l’interpretazione di questi uffici, il che recisamente contestiamo, va rilevato come il contribuente non fosse stato tempestivamente informato del mutato orientamento degli uffici e, anche se lo fosse stato, non avesse modo alcuno di procedere al pagamento dell’imposta”, dichiara il presidente di Assoedilizia.