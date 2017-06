Vacanze e furti in casa: quali soluzioni adottare

Al primo segnale di caldo in città corrisponde la voglia di partire. Corsa alla prenotazione del volo e dell’hotel, il costume nuovo, la scelta della persona a cui affidare il proprio animale domestico. E la casa? Che sia per un breve weekend o per intere settimane, i furti all’interno delle abitazioni sono diventati talmente frequenti che risulta impossibile partire in totale serenità senza la paura di ritrovare il proprio ‘nido’ sottosopra.

Sono tanti i piccoli ma essenziali accorgimenti da prendere per cercare di ridurre i rischi, ad esempio evitare di lasciare messaggi nella segreteria telefonica con la data di rientro o divulgare sui social network il programma dettagliato delle proprie vacanze. Anche mantenere i rapporti di buon vicinato può essere un ottimo punto di forza per il viaggiatore: sensibilizzare i vicini a tener d’occhio la casa, avere il loro numero di telefono in caso di emergenza, e chiedere di ritirare la posta e la pubblicità accumulata, sono accortezze che possono farvi stare più tranquilli durante le ferie. Ma non basta. La casa deve essere a prova di ladro e per farlo servono modifiche e accorgimenti reali, come scegliere grate per le finestre o vetri antisfondamento, installare sistemi di allarme collegati con i numeri di emergenza e telecamere di videosorveglianza. L’installazione di queste ultime non è una questione da prendere sottogamba: ogni dispositivo deve essere scelto secondo le diverse esigenze abitative.

Quale miglior investimento di un “angelo custode” a cui affidarsi per proteggere la propria casa e salvare le proprie vacanze?

La rete corre ancora una volta in aiuto per offrire una soluzione veloce, facile e senza stress. La piattaforma instapro.it, ad esempio, offre soluzioni concrete mettendo in contatto l’utente finale con tantissimi professionisti della casa specializzati in diversi settori, dalla ristrutturazione alla manutenzione, fino all’installazione di sistemi di allarmi e telecamere. La richiesta di preventivi è un percorso solitamente molto lungo, talvolta talmente tortuoso che il rischio di rimandare la pratica per mancanza di tempo e voglia è reale.

Con questa piattaforma è possibile risolvere il problema in modo efficiente e veloce, comodamente dal divano di casa: in pochi click si descrive il tipo di problema e si invia la richiesta di preventivo ai professionisti della zona. Entro 24 ore imprese qualificate risponderanno con offerte su misura; dopo aver comparato i preventivi e le recensioni degli utenti, il gioco è fatto. L’intervento di un professionista permette all’utente finale di avere la certezza di un ottimo risultato perché il lavoro viene svolto sulla base delle esigenze specifiche della propria casa, consentendo di risparmiare sia in termini di tempo che di stress.