Rentokil presenta LUMNIA: innovativa lampada cattura insetti con tecnologia LED

Rentokil, forte della propria esperienza nei metodi di cattura, allontanamento ed eliminazione degli infestanti a livello mondiale, ha ampliato la propria offerta di lampade collanti destinate alla cattura degli insetti volanti con Lumnia, una nuova gamma di dispositivi intelligenti dotati di tecnologia LED.

A differenza delle più diffuse lampade a neon o a fluorescenza, la tecnologia Lumnia presenta molteplici vantaggi che rendono questa nuova nata in casa Rentokil un prodotto specificatamente pensato per aziende attente al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e alla massima efficienza nella cattura di mosche, tarme alimentari, zanzare e altri insetti volanti.

Tra gli infestanti citati sono le mosche a costituire la minaccia più dannosa contro l’igiene degli ambienti e la salute degli individui, causando contaminazioni e conseguenti malattie come tifo, colera, dissenteria e salmonellosi. Basti pensare che le imprese in tutto il mondo spendono fino a €8.000 per contrastarle, come si evince da un’indagine condotta da Rentokil sulla presenza degli infestanti nelle aziende della filiera alimentare.

La mosca domestica è attratta dai raggi UV-A perché i suoi occhi sono sensibili alla luce a quella lunghezza d’onda, come tutti gli insetti definiti fototassi-positivi, ovvero sensibili al potere attrattivo della luce UV.

Rentokil, dopo attenti test interni, ha sviluppato e ottimizzato con Lumnia una nuova tecnologia di propagazione della luce UV, sfruttandone maggiormente il potere attrattivo nei confronti degli insetti fototassi-positivi.

Negli ultimi anni il reparto di Ricerca e Sviluppo di Rentokil ha svolto test di monitoraggio sull’efficacia di una nuova tecnologia migliorativa applicabile alle lampade cattura insetti, fino ad arrivare nell’identificare nella moderna Lumnia la soluzione ideale per il proprio mercato di riferimento. I test comparativi, condotti su Lumnia e altre lampade della stessa tipologia, sono stati realizzati registrando i tempi di cattura delle lampade in una “camera test” in cui, una volta liberate 100 mosche domestiche, sono state contate ad intervalli regolari le catture effettuate. A fine test, l’efficacia di Lumnia ha registrato l’eliminazione del 50% degli insetti volanti in tempi record, rispetto alle altre lampade della stessa tipologia.

Inoltre, la tecnologia LED di Lumnia permette di modulare l’intensità luminosa in base alla presenza di luce nell’ambiente e al grado di infestazione o di rischio infestazione presente, ottenendo fino ad un risparmio del 61% di consumo energetico annuo rispetto alle lampade della stessa tipologia. Una proprietà che supporta le aziende attente al proprio sistema di gestione dell’energia come stabilito dalle regolamentazioni internazionali dell’ISO 50001.

La possibilità di avvalersi della programmazione intelligente di Lumnia permette, alle aziende, di scegliere la modalità energetica ideale di utilizzo, a seconda dell’ambiente e delle proprie necessità.

A completamento del prodotto è stato scelto un design moderno ed essenziale, sostenuto da materiali durevoli, adatti a diversi tipi di ambienti. Tra essi figurano il pannello collante e la griglia frontale di chiusura pensati per abbattere il disturbo luminoso e la visibilità degli insetti nel caso la lampada sia collocata ad altezza uomo.

Sono tuttavia le luci LED utilizzate, tra le migliori presenti sul mercato, che fanno di Lumnia un prodotto pensato per rispondere alle caratteristiche di un mercato moderno, grazie a:

riduzione dell’emissione di CO2: la luce a LED riduce in modo sostanziale i consumi di energia elettrica e di conseguenza l’emissione di anidride carbonica nell’ambiente in cui viene utilizzata.

la luce a LED riduce in modo sostanziale i consumi di energia elettrica e di conseguenza l’emissione di anidride carbonica nell’ambiente in cui viene utilizzata. diffusione luminosa efficace : la luce UV viene diffusa fino al 40% in più rispetto ai neon a fluorescenza. I fasci di luce efficacemente direzionati e regolati consentono risultati ottimali in termini di cattura degli insetti volanti;

: la luce UV viene diffusa in più rispetto ai neon a fluorescenza. I fasci di luce efficacemente direzionati e regolati consentono risultati ottimali in termini di cattura degli insetti volanti; maggiore sicurezza in termini di procedura di manutenzione: la durata dei LED garantita fino a 3 anni consecutivi permette una minore frequenza di ricambio.

Creata per catturare igienicamente ed eliminare in maniera efficace la fastidiosa presenza degli insetti volanti, Lumnia si presta ad essere utilizzata principalmente nel settore delle aziende alimentari, nei locali pubblici e privati, e nelle aziende del settore ricettivo in cui le condizioni igieniche e un ambiente sano sono essenziali ai fini del business e della buona reputazione dell’attività svolta.