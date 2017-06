Virtual tour 3D: Beliving International Properties è il primo Real Estate 4.0 in Italia

Gli hotspot che conducono in differenti punti d’osservazione , consentono di esplorare in alta definizione ogni angolo della casa, ‘affacciarsi’ alla finestra ed esaminare i dettagli grazie allo zoom delle aree d’interesse. Con il visore VR, sarà proprio il tracciamento del movimento di testa e occhi a guidare il visitatore nei diversi hotspot, con una naturale rotazione del campo visivo di 360°x180° in grado di amplificare la percezione di muoversi realmente all’interno della casa.

“La realtà virtuale” – prosegue Danilo Orlando – “è una tecnologia tale da consentirci di ridefinire le modalità di commercializzazione degli immobili, con una sostanziale riduzione delle tempistiche di trattativa. Per la clientela globale cui ci rivolgiamo, la prima visita virtuale costituisce una premessa essenziale per la valutazione dell’investimento che, spesso, viene finalizzato con la formulazione di una proposta d’acquisto proprio durante la visita successiva, effettuata di persona.”

Come afferma Danilo Orlando , Amministratore Delegato di Beliving: “I tour in realtà aumentata introdotti sul nostro sito web rappresentano un vero punto di svolta nel modo di visualizzare le proprietà in Italia e sono frutto dello spirito di innovazione ed eccellenza che ci caratterizza”.

I potenziali investitori, possono quindi ‘entrare’ virtualmente all’interno dei raffinati immobili mediante un computer connesso ad un headset come l’ Oculus Rift, oppure con l’utilizzo di appositi visori ‘untethered’ come Google Cardboard o Samsung Gear VR da abbinare al proprio smartphone Android o iOS.

Un vantaggio competitivo fondamentale è proprio il risparmio di tempo nelle trattative, che si traduce in un significativo accorciamento della ‘filiera’. Attraverso la modalità di open house virtuale , visitare un gran numero di proprietà in poco tempo senza spostarsi dal luogo in cui ci si trova, può condurre in breve alla generazione di offerte d’acquisto da parte di possibili compratori.

Nello scenario attuale, dunque, la realtà virtuale diventa il vero strumento chiave del property management per raggiungere con maggior successo gli acquirenti interessati ad investire in immobili di prestigio, con una concreta agevolazione dell’iter transattivo.

Beliving International Properties , società specializzata nella compravendita di proprietà di prestigio e partner internazionale di Savills, è la prima in Italia ad aver introdotto la modalità di tour in realtà virtuale all’interno degli immobili presenti sul proprio sito web .

Visitare un immobile in vendita dall’altra parte del mondo stando comodamente seduti sul divano di casa? Non è più fantascienza, ma realtà. Realtà virtuale, certo, ma capace di offrire un’esperienza totalmente immersiva, emozionante e completamente differente dai semplici tour fotografici a 360° disponibili oggi.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

Gentile Utente,

La informiamo che i dati da Lei forniti in sede di registrazione al servizio di Newsletter di Quotidianocasa.it, verranno trattati da Casa.it S.r.l. con sede a Milano, Via Borsi 9, per le finalità connesse al servizio di invio di Newsletter (di seguito soltanto il “Servizio”). Il titolare del trattamento è Casa.it nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, con le seguenti modalità:

a) Il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Casa.it addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici (area IT) o gli addetti ai servizi Marketing, i quali svolgono le rispettive mansioni sotto la diretta supervisione e responsabilità di Casa.it.

b) Su espresso e specifico consenso dell’Utente Casa.it potrà inoltre trattare i dati per inviare informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche di terzi ed elaborare studi e ricerche statistiche.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati personali di cui alla predetta lettera a), Casa.it non potrà fornire il Servizio, mentre, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b), il trattamento sarà limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei Servizio, nonchè all'adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

I dati saranno conservati presso Casa.it; La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.