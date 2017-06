Lovely Day: il nuovo divano Désirée firmato Marc Sadler

Lovely Day è il nuovissimo divano firmato dal designer Marc Sadler in esclusiva per Désirée. Concepito per momenti conviviali o per un romantico tête à tête, questo divano rappresenta l’innovazione – grazie alle sue caratteristiche uniche – ma allo stesso tempo è la quintessenza della filosofia di Désirée, dove l’eleganza si fonde con la funzionalità.

Leggere, studiare, lavorare, riposare, dormire o guardare un film?

Lovely Day è estremamente flessibile ed è perfetto per ogni tipo di evenienza. È infatti dotato di innovativi cuscini autoportanti movibili che permettono di creare diversi tipi di seduta e garantire il giusto comfort in ogni conformazione. La vera innovazione di Lovely Day sono proprio gli schienali, progettati per essere stabili una volta posizionati a seconda dell’esigenza. Il segreto della loro flessibilità è racchiuso da un sistema brevettato e nascosto dal rivestimento che collega i cuscini e che consente di posizionarli a proprio piacimento. In questo modo l’innovazione di Lovely Day è integrata nel divano senza però incidere sull’estetica.

I cuscini contengono inoltre un peso interno che permette di ancorarli alla perfezione, garantendo grande stabilità. Il fondo dei cuscini è dotato di un tessuto antiscivolo che facilita il compito, perfettamente nascosto e invisibile alla vista, permettendo a Lovely Day di conservare tutta la sua armonia ed essenzialità.

Lovely Day è il divano ideale per diverse tipologie di ambiente grazie alla seduta molto profonda: è perfetto a centro stanza per momenti conviviali oppure in una sala d’aspetto, per un’attesa comoda ed elegante. Posizionando lo schienale al centro del divano, questo può ospitare più persone, sedute su entrambi i lati, grazie allo spessore ridotto dei cuscini. Allestendo i cuscini a “S”, è possibile sedersi in coppia, ognuno con il proprio spazio. Un divano dinamico e perfetto, che non perde la sua eleganza ed essenzialità in nessuna location.

Altra peculiarità di questo arredo contemporaneo è la possibilità di trasformarlo in un letto. Il designer Marc Sadler l’ha progettato, infatti, con una seduta nata dall’incontro perfetto tra quella di un divano e quella di un letto per dare il massimo comfort in ogni utilizzo e ottimizzare così spazi e ambienti di ogni casa.