Caleffi presenta le tendenze per arredare la casa al mare

Con l’arrivo dei primi caldi e la fine dell’anno scolastico, diventano sempre più frequenti le mini-fughe del week end per assaporare un anticipo di estate in attesa delle tanto sospirate vacanze. Per vestire la casa al mare di fresca eleganza, Caleffi propone un arredamento fatto di tessuti leggeri e toni ultralight che richiamano l’immensità del mare e le sue onde spumeggianti.

Per un arredamento luminoso ed etereo, l’ideale sono i copriletti in cotone della collezione Prima Natura, caratterizzati da una trama sottile e dal prezioso effetto ricamato ton-sur-ton, o rifiniti con romantico bordo in pizzo. Perfetti in abbinamento ai completi lenzuola in cotone e lino jacquard o, per un effetto di sobria eleganza, alle lenzuola in raso. La palette cromatica delicata e improntata alle tonalità del bianco, dell’avorio e del beige darà una sensazione di grande luminosità agli ambienti domestici.

Per un effetto più marinaro, invece, le tonalità del blu sono certamente le più indicate, in grado di realizzare un arredamento rilassante.

L’idea in più per un tocco sofisticato? Accostare il grigio al blu notte o all’azzurro, per ambienti carichi di stile.

La freschezza dei tessuti naturali è protagonista anche in cucina, e sposa i nuovi design Caleffi ispirati all’estate: coralli e sardine declinate su cotone panama e lino purissimo dal pratico effetto stropicciato, per una palette cromatica che alterna le nuance dell’azzurro intenso a quelle rosate e rosse, energiche e vitali. La stampa a mano made in Italy è il fiore all’occhiello della collezione, e permette inoltre il lavaggio in lavatrice a 60° senza che le tinte perdano in brillantezza.

Infine, per conferire anche dal punto di vista olfattivo un’eterea sensazione di freschezza agli ambienti domestici, Vento di Mare e Pepe Nero sono le nuove Home Fragrances Caleffi ispirate all’estate. Contenitori di vetro impreziositi da ventagli di bastoncini di legno rinfrescano e purificano gli spazi, in un sapiente equilibrio di sensazioni rilassanti e stimolanti. Per soddisfare non solo l’olfatto ma anche la vista.