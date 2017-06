Agevolazioni prima casa: quali sono i requisiti?

Domenico ci scrive:

“Io e mia moglie abbiamo acquistato casa nel 2000 in regime di comunione dei beni con agevolazioni prima casa; attualmente è la nostra abituale dimora dove entrambi abbiamo residenza. Qualche mese fa abbiamo stipulato un atto notarile per passare a regime di separazione dei beni. Stiamo per acquistare, anzi, per avere decreto di trasferimento di un’abitazione aggiudicata ad asta immobiliare, da intestare al 100% a mia moglie in regime di separazione; nel verbale di assegnazione è stato già indicato che sarà unica intestataria mia moglie. L’abitazione da acquisire con decreto si trova nello stesso comune dove attualmente siamo residenti e in cui si trova l’abitazione precedentemente acquistata nel 2000. In questa nuova abitazione verrà trasferita mia suocera anziana, la quale prenderà anche la residenza. Le mie domande sono due:

1) Per acquisire questa nuova abitazione con agevolazione prima casa ci è stato consigliato di far cedere a mia moglie la sua quota del 50% della nostra abitazione al sottoscritto, di modo che all’atto dell’acquisizione della nuova casa mia moglie soddisfa i requisiti per la prima casa, vale a dire: residenza nello stesso comune, non possedere altre abitazioni nello stesso Comune e non possedere altre abitazioni acquisite con agevolazioni prima casa su tutto il territorio nazionale. È corretto?

2) Possiamo, in base alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità del 2016, provvedere a cedere la quota del 50% di mia moglie entro 12 mesi dall’acquisizione della nuova abitazione senza incorrere nelle sanzioni, in coerenza come sembra col nuovo comma 4bis dell’art. 1, nota II bis del testo unico n. 131/1986?”

Risponde il notaio Pasquale Farinaro di Trescore Balneario (Bergamo):

Gentile signor Domenico, per i suoi due quesiti la risposta è affermativa.

1) Per poter usufruire delle agevolazioni prima casa in sede di acquisto dell’immobile nell’ambito della procedura di esecuzione immobiliare, sua moglie dovrà cedere la propria quota di comproprietà della abitazione principale attualmente detenuta.

2) Il comma 4bis dell’articolo 1, nota II bis, del T.U. imposta di registro, si applica anche a questo caso e pertanto la cessione potrà avvenire entro un anno dall’acquisto anche se avvenuto con decreto di trasferimento del tribunale.

Notaio Pasquale Farinaro

Trescore Balneario (BG)

