Ascensori: impianti a prova di rischio sismico

Dopo il successo della prima edizione di E2Forum, la mostra convegno dedicata al settore ascensoristico, l’appuntamento con l’evento biennale è programmato nel 2018 ma lo sviluppo tecnologico di questo settore e l’applicazione degli standard di sicurezza richiede costanti aggiornamenti. Nasce quindi E2Forum Lab, una tappa intermedia che, a Milano il 27 giugno, affronterà le tematiche legate alla progettazione e gestione degli impianti nelle aree sensibili del nostro Paese. L’evento è organizzato da Messe Frankfurt Italia, promosso da ANIE AssoAscensori in collaborazione con ANACAM e ANICA.

Sicurezza del sistema edificio-impianto: progettazione e gestione in Paesi a rischio sismico sarà il tema portante di questa tappa di avvicinamento all’edizione di E2Forum 2018. E2Forum Lab in programma a Milano presso la sede del Corriere della Sera, Sala Buzzati in via Eugenio Balzan 3, tocca un tema di grande attualità, soprattutto dopo gli ultimi drammatici eventi che hanno colpito vaste zone del Paese. In Italia un’alta percentuale della popolazione vive in aree a rischio e in edifici costruiti prima della classificazione sismica del territorio: un deficit critico nel sistema di sicurezza, dovuto al mancato adeguamento del complesso urbanistico.

Proprio su quest’emergenza si confronteranno professionisti del settore come Paolo Augliera (Direttore della Sezione di Milano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Stefan Kaczmarczyk (Professore di meccanica applicata University of Northampton), Vito Cristino del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano e Roberto Turino (Direttore operativo abitazioni progetto C.A.S.E. L’Aquila). Una giornata di convegni sul tema della sicurezza del trasporto verticale: l’occasione per approfondire le necessità di intervento e i margini di miglioramento con le aziende del comparto tra cui Giovenzana International, Prysmian Cavi e Sistemi Italia, Schindler, Stem e Steute Italia. Il Comitato Scientifico, presieduto dal neo eletto Alessandro Greco – professore associato Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura Università di Pavia – composto da qualificati operatori della filiera ascensoristica e da referenti del mondo accademico, ha definito il programma di convegni dedicato alla progettazione e costruzione di impianti di sollevamento in edifici soggetti a rischio sismico, con un focus sull’attuale quadro legislativo e regolamentare.

L’evento, nato con l’intento di promuovere una cultura di “Edilizia 4.0” e favorire percorsi che accelerino la realizzazione di interventi di prevenzione, prevede un primo momento di interesse generale sui principi base della sismologia, lo stato di fatto in Italia e la presentazione di case-history di progettazione applicata alle costruzioni con temi di approfondimento sulla gestione delle emergenze per i sistemi di trasporto verticale. Nel pomeriggio seguiranno sessioni a carattere tecnico-normativo. L’evento prevede il riconoscimento di crediti formativi professionali ed è destinato a tutti gli operatori del settore, tecnici e manager di enti e istituzioni, pubblica amministrazione, progettisti, costruttori e architetti, proprietari e amministratori di immobili.