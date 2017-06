Lualdi veste total white

Dall’eleganza dello sfondo nero alla freschezza e alla luminosità del bianco. Questo è forse il primo e più evidente cambiamento del nuovo sito Lualdi, ideato insieme allo Studio Lissoni GraphX Web Design, parte dello staff dell’architetto Piero Lissoni che già cura la direzione artistica dell’azienda lombarda. Le novità che il nuovo portale veicola sono di natura sia funzionale che estetica, poiché riflettono la volontà dell’azienda di adeguare la comunicazione al forte sviluppo internazionale che Lualdi ha attuato in questi ultimi due decenni, con conseguente necessità di dialogare in modo diretto con mercati completamenti diversi tra loro. Oggi infatti Lualdi si interfaccia con progetti e architetti distribuiti in tutto il mondo ed i suoi prodotti vengono customizzati a seconda delle singole esigenze strutturali. Ecco quindi la nascita di un sito pensato e realizzato per accompagnare l’azienda nei suoi futuri sviluppi. Da qui la scelta di creare un formato ad hoc, in linea con l’immagine e la versatilità che da sempre contraddistinguono l’azienda, ed è basato su una tecnologia che permetterà l’aggiunta di ulteriori optional nel corso del tempo. Disegnato per architetti e designer, il sito è in realtà in grado di parlare anche ad un pubblico più ampio. La sua intenzione è infatti quella di essere funzionale, un vero e proprio strumento di lavoro per gli addetti, e non una semplice vetrina. Immagini chiare, informazioni, schede tecniche, cataloghi, ma anche una carrellata sulle ultime realizzazioni e sugli eventi più recenti. È stato inoltre introdotto un fltro di categoria, che permette la possibilità di cercare più velocemente e con maggiore efficacia il prodotto più adatto alle proprie necessità. Il sito, realizzato con grafica responsive, è per ora disponibile in lingua italiana e inglese, ma prevede a breve l’inserimento di russo, cirillico, spagnolo e francese. Anche un’area privata destinata a stampa e architetti sarà presto online.

