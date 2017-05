Il Bianco, non-colore simbolo del lusso

Sorprende e coinvolge la scenografia realizzata all’interno dell’impianto monumentale della Sala Della Passione in Pinacoteca Brera in occasione del Fuorisalone. Chi vi ha partecipato ha vissuto l’emozionante “messa in scena” di prodotti di arredo, materiali, finiture e texture sul tema del Bianco, protagonista scelto per sviluppare una nuova idea di Lusso colta e raffinata. Gruppo Euromobil, come sostenitore di manifestazioni artistiche e di design nel mondo, non poteva perdere l’occasione di entrare a far parte dei protagonisti di “White in the City”, l’evento più visitato della Milano Design Week 2017 e così per “White Luxury” ha presentato un prototipo della cucina Arte disegnata da Marco Piva per Euromobil cucine. Come una vetrina ideale, con pareti decorate, fregi, stucchi e un’imponente scalinata realizzati in materiali naturali e rigorosamente bianchi, la Sala della Passione di Brera ha accolto l’installazione di Marco Piva che ha esposto in maniera scenografica il tema del lusso in rapporto con il colore bianco attraverso oggetti, complementi d’arredo e in particolare presentando un prototipo bianco della cucina “Arte” disegnata per Euromobil cucine e presentata al Salone lo scorso anno. Nella stessa Sala della Passione è stata esposta inoltre la versione bianca di uno dei bestseller di Désirée divani, il divano Rollking, costituito da elementi imbottiti impreziositi dalla lavorazione capitonné, totalmente artigianale, vanto mondiale dell’eleganza “made in Italy”.

