Arredamento naturale: TEAM7 per la prima volta in Italia

Si terrà martedì 23 maggio 2017 dalle 15.30 alle 17.00 presso Archilogo a Concorrezzo (MB, via San Vincenzo 1), la presentazione delle novità targate TEAM7. Fondata nell’autunno del 1959 da Erwin Berghammer, TEAM 7 è considerata una delle aziende pioniere nel settore dell’arredamento naturale. Infatti, già a partire dagli anni ’80, grazie al forte spirito imprenditoriale dei proprietari unito alla loro sensibilità verso il rispetto della natura, la filosofia green e la produzione sostenibile hanno cominciato a permearne l’attività. Da allora, TEAM 7 ha cominciato a produrre mobili in legno naturale.

L’arrivo in azienda di Georg Emprechtinger, entrato in campo come amministratore delegato nel 1999 e diventato unico proprietario nel 2006, ha dato la svolta decisiva al marchio, facendo debuttare ufficialmente TEAM 7 nel mercato dei mobili di design. Nel corso degli anni il team creativo interno all’azienda, costituito da 35 designer e tecnici di sviluppo prodotto, supportato da Emprechtinger ha cominciato ad integrare nuove funzionalità tecnologiche al prodotto; una conversione che ha permesso al brand di conquistare nuove importanti fette di mercato. Ai valori in cui l’azienda austriaca si è sempre identificata, quali sostenibilità, tradizione artigianale della lavorazione e produzione su commessa, si sono quindi affiancati innovazione e design: senza dimenticare le proprie radici ecologiche, il marchio TEAM 7 ha cominciato a distinguersi per la raffinatezza delle sue creazioni in legno naturale.

Ed è proprio grazie a questo innovativo approccio virtuoso al legno, che unisce tradizione artigiana con la moderna arte ingegneristica, che dal 2005 ad oggi TEAM 7 ha collezionato ben 38 premi internazionali per il design, come il Red Dot Award o l’Interior Innovation Award, di cui se ne contano sette soltanto nel 2014. Produzione verticale, varietà di gamma, raffinatezza tecnologica, realizzazione esclusivamente su commessa ed il rispetto della natura e del legno naturale sono i capisaldi della produzione TEAM 7 che nel corso degli anni è cresciuta in modo esponenziale. Oggi l’azienda realizza un fatturato di oltre 85 milioni di euro, impiegando più di 700 collaboratori distribuiti tra le tre sedi austriache, di cui due stabilimenti per la produzione di mobili ed uno per lo stoccaggio del legno e produzione di pannelli, e la segheria in Ungheria. TEAM 7 è inoltre presente in centinaia di punti vendita sparsi in tutto il Mondo. La quota di esportazione si aggira intorno all’84% e nonostante l’internazionalizzazione crescente, TEAM 7 produce e continuerà a produrre solo in Austria.