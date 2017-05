Grigliata a casa: quando il barbecue mette le ruote

Lotus Grill è rapidissimo nell’accensione e preciso nella regolazione del calore. La ventola a batteria assicura l’effetto a soffietto, più aria si immette più veloce è l’accensione. In quattro minuti la griglia è pronta per cuocere. Questo BBQ è sicuro perché il suo design a guscio con doppia camera isola il calore all’interno del bordo, così la superfice esterna laterale non risulta mai calda. La griglia è fissata ai bordi esterni grazie a due fibbie quindi nessun rischio di movimenti pericolosi durante l’utilizzo. E smontandola la pulizia è più semplice e anche più meticolosa (va in lavastoviglie).

Lotus Grill nella nuova veste XXL con carrello, mantiene intatte le caratteristiche uniche che lo hanno reso il più apprezzato tra gli appassionati di BBQ, semplicemente permette di cucinare su una superficie più ampia quindi perfetto per quando si hanno tanti ospiti e tanto cibo. Il carrello con ruote, inoltre, consente di spostarlo agilmente secondo necessità. Nel centro della griglia è posto un disco ondulato che copre il cilindro che contiene la carbonella, questo cilindo è incastonato al centro della ciotola. Grazie a questo semplice sistema, i grassi e i liquidi che si formano durante la cottura non cadono direttamente sulla fonte di calore, in questo modo si evita il fumo, quindi l’emissione di sostanze dannose, il cibo è più sano e si evitano cattivi odori. Non producendo fumo Lotus Grill lo si può utilizzare anche i luoghi chiusi.

Lotus Grill è un barbecue a carbonella pratico ed ecologico . Lanciato in Italia da Künzi, Lotus Grill – per la stagione primavera/estate 2017 – diventa XXL e mette le ruote. Oggi, infatti, Lotus Grill, aggiunge il formato XXL, con carrello su ruote e una griglia generosa di ben 60 cm di diametro ampliando così la gamma che già comprendeva il formato standard (diametro griglia 35 cm) e XL (diametro griglia 43 cm). Il nuovo modello lo si può scegliere tra 6 diversi colori, alcuni dei quali davvero in controtendenza per un oggetto come il BBQ: viola, arancione, verde mela e blu cina cui si uniscono il classico nero e rosso.

