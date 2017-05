Smart Lighting: nuove soluzioni di domotica di AGS

Nell’ambito del progetto Natuled dedicato allo Smart Lighting, AGS ha lanciato una nuova linea di prodotti con caratteristiche uniche e funzionalità innovative, basate su un’esperienza pluriennale nella progettazione di soluzioni di illuminotecnica e automazione domotica. L’offerta Natuled si arricchisce della nuova versione di Neptune, il faro LED RGB+W per piscine, che – oltre a nuove ottiche dal design raffinato e una maggiore densità di LED per erogare fino a 3000 lumen – adesso offre un modello aggiuntivo caratterizzato da una flangia esterna più ampia e dalle linee accattivanti. Inoltre è stata rilasciata la versione aggiornata della Smart Light Platform, il controller digitale evoluto che permette di regolare e creare i colori e gli effetti di luce dei prodotti Natuled tramite una App mobile, che è stata a sua volta completamente ridisegnata. Tramite la SLP è possibile anche comandare dispositivi elettrici, come pompe idrauliche, sistemi di accesso, tapparelle ed altro, sia con programmi temporizzati che in base ad eventi generati automaticamente da sensori ambientali (ad esempio una variazione di temperatura). Uno degli obiettivi principali dello Smart Lighting, oltre a offrire efficienza degli impianti, è sicuramente quello di garantire il comfort e la personalizzazione degli ambienti. Da questo punto di vista, la qualità e la regolazione dell’illuminazione riveste sicuramente un’importanza particolare” – dichiara Angelo Aloia, Responsabile della Business Unit Lighting – “Per questo motivo AGS ha pensato non solo a prodotti di illuminotecnica di alta qualità, ma anche a un sistema di controllo integrato, comandabile tramite App ed unico nel suo genere”. A breve saranno disponibili nuove linee di luci per interni, sempre a tecnologia LED RGB+W. La striscia ad alta luminosità LineLight e i fari da incasso Stardom, caratterizzati da un materiale pregiato e altamente tecnologico, oltre che dall’innovativo sistema di bloccaggio a soffitto EasyFix brevettato da AGS. Per maggiori informazioni visitare il sito www.natuled.com. Advanced Global Solutions AGS S.p.A. è un’azienda Italiana fondata nel 1998 che offre servizi e soluzioni tecnologiche innovative, una realtà affermata nel panorama nazionale, anche grazie a partnership consolidate con aziende leader di mercato. Nata come azienda di Consulenza IT, negli anni ha diversificato le attività, ampliando le competenze di una squadra composta da oltre 400 risorse.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

Gentile Utente,

La informiamo che i dati da Lei forniti in sede di registrazione al servizio di Newsletter di Quotidianocasa.it, verranno trattati da Casa.it S.r.l. con sede a Milano, Via Borsi 9, per le finalità connesse al servizio di invio di Newsletter (di seguito soltanto il “Servizio”). Il titolare del trattamento è Casa.it nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, con le seguenti modalità:

a) Il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Casa.it addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici (area IT) o gli addetti ai servizi Marketing, i quali svolgono le rispettive mansioni sotto la diretta supervisione e responsabilità di Casa.it.

b) Su espresso e specifico consenso dell’Utente Casa.it potrà inoltre trattare i dati per inviare informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche di terzi ed elaborare studi e ricerche statistiche.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati personali di cui alla predetta lettera a), Casa.it non potrà fornire il Servizio, mentre, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b), il trattamento sarà limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei Servizio, nonchè all'adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

I dati saranno conservati presso Casa.it; La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.