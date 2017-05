Si terrà al Courtyard by Marriott Central Park a Roma il 20 e 21 maggio il primo summit sull’immobiliare Strumenti di successo negli investimenti immobiliari di Antonio Leone. Strumenti di successo negli investimenti immobiliari è il primo summit sull’immobiliare in Italia che riunisce professionisti, esperti ed operatori del settore immobiliare, che si confronteranno intorno al tema dell’investimento immobiliare, sviscerandone tutti gli aspetti e potenzialità in una due giorni di dibattito operativo. Il patron dell’evento Antonio Leone, esperto di real estate internazionale e investitore immobiliare seriale, ha fatto della propria esperienza trentennale nel settore, un format di successo. I suoi corsi sull’immobiliare sono un consolidato riferimento per chi intenda affacciarsi professionalmente al mondo dell’investimento immobiliare.

Al summit Strumenti di successo negli investimenti immobiliari interverranno investitori immobiliari, agenti, finanziatori e analisti di un settore in forte ripresa, che promette di generare interessanti profitti. Il summit si rivolge agli addetti ai lavori e a chi intende fare dell’investimento immobiliare la propria professione. Come avviare la professione di investitore immobiliare partendo da zero; come fare affari con le aste immobiliari; il funzionamento delle operazioni di stralcio; come fare business gli immobili a reddito; modalità applicative delle normative giuridiche e fiscali per realizzare una solida posizione finanziaria con le diverse forme di investimento immobiliare; la ricerca dell’immobile giusto; il rating dell’immobile e dell’inquilino; interventi di ristrutturazione, hard e soft sull’immobile; le tecniche di Home staging per velocizzare la compravendita; la gestione del tempo nell’investimento seriale; il marketing immobiliare; la cessione del compromesso; il networking e le tecniche di negoziazione negli acquisti immobiliari, sono solo alcuni dei tanti temi caldi che saranno oggetto di discussione del summit.

Professionisti di chiara fama accenderanno il dibattito: Guglielmo Pelliccioli, giornalista immobiliare per Milano Finanza e Patrimoni, fondatore de il Quotidiano Immobiliare, il primo quotidiano immobiliare italiano online; presenterà in anteprima un nuovo articolato sistema di valutazione e classificazione degli immobili, secondo i più rilevanti e dettagliati parametri, strutturali, urbanistici, ambientali dell’immobile. Fabio Ghio, esperto in problematiche fiscali, amministrative e contrattuali, consulente delle maggiori imprese operanti nei settori immobiliari, edilizia e servizi connessi per la provincia di Torino; affronterà ogni aspetto fiscale legato alla compravendita immobiliare, sia dell’operatore privato sia della società. Carlo Monticelli, consulente tecnico e di progettazione edilizia dell’architettura urbanistica, della topografia GPS e dell’arredamento, è il problem-solving man di cui l’investitore immobiliare non può fare a meno. Francesca Scarpetta, esperta nella risoluzione e rinegoziazione del debito e di mediazione con gli istituti di credito e finanziari; amministratore unico AccordSoluzioneDebiti.com S.p.A. Massimo Petrucci, Web Marketer, si occupa di web marketing e lead generation, del settore immobiliare, creando strategie di comunicazione digitale; è tra i primi 100 influencer social marketer mondiali secondo Onalytica. Rodolfo Pegan, home stager professionista responsabile della formazione in ambito nazionale di Staged Homes. Andrea Buti, esperto in tecniche di negoziazione, docente di Diritto e Tecnica di conciliazione presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino e nei corsi per mediatori presso la medesima Università. Rosa Mauro, avvocato in Bologna ed esperta di investimenti immobiliari partecipa attivamente ad aste immobiliari e investimenti a reddito.