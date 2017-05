Casa a Roma: il mercato rimane orientato alla vendita

Il mercato immobiliare romano rimane più legato alla comprvendita che all’affitto. Secondo l’ultimo Listino ufficiale della Borsa Immobiliare di Roma, considerando gli immobili collocati nel corso di tutto il 2016, il 38,4% risulta concesso in locazione, il 61% è stato venduto e il rimanente 0,6% è stato ceduto in nuda proprietà. Quanto alla tipologia degli immobili transati (venduti o concessi in locazione) per l’88,3% si è trattato di appartamenti, ville o villini, cioè il residenziale, mentre il restante 11,7% ha riguardato il non residenziale nel suo complesso. In particolare, tra questi ultimi per il 6,6% si è trattato di locali commerciali, artigianali o per il terziario; per il 3,6% uffici e per lo 0,6% box o posti auto; infine, per il restante 1% si è trattato di locali o aree a varie destinazioni.

Per quanto concerne le vendite, il 92,2% ha riguardato appartamenti, ville o villini; il 4,9% locali commerciali, artigianali o per il terziario; l’1,3% uffici; lo 0,7% box e posti auto e lo 0,3% complessi commerciali. Quanto alle sole locazioni l’81,9% ha interessato appartamenti, ville o villini; il 9,3% locali commerciali, artigianali o per il terziario; il 7,3% uffici e, a parità di percentuale, lo 0,5% box/posti auto o complessi di uffici. Da un’analisi complessiva rispetto alla tipologia di immobile, c’è da notare che per gli appartamenti, ville o villini le vendite hanno superato di circa 10 punti percentuali le locazioni, mentre il mercato delle pertinenze le supera solo per uno 0,2 punti percentuali; viceversa, per gli uffici c’è una differenza di 6 punti percentuali a favore delle locazioni e lo stesso dicasi per i 4,4 punti percentuali dove prevalgono ugualmente le locazioni nel comparto dei locali commerciali, artigianali o per il terziario.