Arredo outdoor: con Allaperto il design incontra la natura

La creatività trae ispirazione dalla natura, i quattro diversi mood sono concepiti come interpretazioni di ambienti speciali da personalizzare con diversi lifestyle. Oggetti dall’aspetto poliedrico e dalla molteplice identità danno quindi vita a una collezione di arredi caratterizzati da uno spirito ludico e dinamico, da reinventare ogni giorno lasciando libero spazio alla propria immaginazione ed emozione per creare ambienti unici. Ethimo con Allaperto va oltre il suo stile mediterraneo, con un approccio sempre più appassionato al design contemporaneo. Gli arredi cambiano aspetto con ironia, mantenendo l’essenza che li ha generati. Arredi raffinati quindi che combinano stile e durata per un ambiente esterno unico, speciale, che accentua le sensazioni e l’atmosfera di calore che si respira negli spazi indoor.

La collezione prende vita da un segno che definisce i quattro mood. Il concept del progetto si sviluppa quindi a partire da un elemento cardine, la struttura in legno, concepita come una vera e propria matrice genetica che incornicia diversi e straordinari panorami. Allaperto è una collezione dinamica, versatile, si reinventa a seconda del contesto che la vede protagonista, confermando quell’allure sofisticata ed elegante che solo il perfetto equilibrio di forme, volumi, colori e l’unicità del dettaglio possono creare, sinestesia che da sempre contraddistingue le creazioni Ethimo.

Allaperto, un’unica filosofia per quattro diversi outfit: Montagna, Grand Hotel, Camping Chic e Urban, cambia l’aspetto ma non l’essenza . Con la collezione Allaperto, Ethimo insieme a Matteo Thun e Antonio Rodriguez racconta scenari emozionanti e del tutto inediti nel design dedicato agli esterni. Il nome stesso evoca immagini di vita en plein air e richiama alla mente nuove possibilità di relax in diversi contesti outdoor. Dall’esperienza di pieno contatto con la natura, all’agio di un’ospitalità di lusso, sino ai ritmi metropolitani o di vita nomade, la collezione Allaperto si trasforma, sperimentando combinazioni cromatiche e materiche raffinate ed esibisce look sorprendenti, capaci di interpretare i luoghi, del tutto diversi tra loro, che la accolgono.

