Skyway Monte Bianco: due anni tra successi e nuovi progetti

Skyway Monte Bianco è la tecnologica e innovativa funivia che accompagna i visitatori in un percorso sensazionale di ascesa da Courmayeur verso il tetto d’Europa. Inaugurata nel giugno 2015, Skyway Monte Bianco sta diventando uno dei simboli dell’Italia assumendo sempre più un ruolo da protagonista nella politica di promozione della Regione Valle D’Aosta in ambito turistico. La sua struttura innovativa e tecnologica, in soli due anni dalla sua inaugurazione ufficiale, ha già accolto numerosi visitatori e grazie alla sua unicità è stata scelta in diverse occasioni come location per meeting, congressi, eventi e film di produzione nazionale ed internazionale. Oggi conta oltre mezzo milione di presenze e circa 200 eventi tra le due stazioni della funivia – Pavillon du Mont Fréty e Punta Helbronner – che si conferma essere un’attrazione d’eccezione della Valle d’Aosta, aumentandone l’attrattiva turistica e non solo. “A due anni dall’apertura di Skyway Monte Bianco, il bilancio è davvero positivo. La nuova funivia e l’intero complesso turistico in cui si inserisce continuano a attrarre turisti e visitatori da tutto il mondo” – afferma Roberto Francesconi, Amministratore Delegato di Skyway Monte Bianco – “…le prospettive sono di progressiva e ulteriore crescita. Skyway Monte Bianco, infatti, ha successo non solo come attrazione ma sta ottenendo un ottimo riscontro anche a livello di turismo congressuale, destagionalizzando il flusso di visitatori in Valle”. L’evoluzione di Skyway Monte Bianco non finisce qui e per i prossimi anni tra i nuovi progetti c’è la riqualificazione della storica stazione del Pavillon du Mont Fréty della precedente funivia: parte della stazione sarà infatti ampliata per poter dedicare interi spazi ad attività di meeting e congressi. Per il 2018 saranno due le nuove sale: una da 80 posti e una leggermente più piccola. All’interno della stessa stazione è prevista anche l’apertura del Museo della Montagna, interamente dedicato alla scoperta della montagna e alla storia delle Funivie Monte Bianco. Per l’occasione Skyway ha deciso di coinvolgere le menti più creative ed innovative lanciando il “Concorso di idee”, per allestire e progettare gli spazi interni e l’l’esposizione museale.

