Estate 2017: caldo torrido e afoso in vista

È arrivata l’estate e, come ogni anno dal 2000, sarà “bollente”. Alcuni lo attribuiscono al fenomeno del global warming, ma noi non lo sappiamo. Di fatto farà molto molto caldo! Durante la stagione estiva il clima delle abitazioni subisce notevoli cambiamenti che creano spesso effetti dannosi sulla salute. Anziani e bambini sono i più colpiti dal caldo afoso e dall’umidità elevata, fenomeni che si verificano soprattutto nelle grandi città, e che creano disagi come abbassamento della pressione, malattie respiratorie, disidratazione e colpi di calore.

L’utilizzo di impianti di aria condizionata aiuta a migliorare le condizioni degli ambienti in cui si vive assicurando il benessere delle persone. Trascorrere alcune ore della giornata, in particolare quelle più calde, in luoghi dove è presente dell’aria condizionata, contribuisce a ridurre gli effetti dannosi per la salute dovuti dal caldo torrido.

Non facciamoci cogliere impreparati pensando per tempo a come creare un ambiente climatico favorevole all’interno delle nostre abitazioni e nei luoghi di lavoro. Prepariamo i nostri condizionatori ad essere performanti e in “buona salute”. Prima della loro accensione è bene verificare il buon funzionamento dell’impianto. La manutenzione, è fondamentale per assicurare l’efficienza degli apparecchi, evitare l’aumento di consumi energetici, vibrazioni e rumori fastidiosi. Non per ultimo un occhio alla salute: filtri puliti e manutenuti eliminano la formazione di qualsiasi tipo di germe, polveri sottili, pollini e sostanze inquinanti con un’attenzione particolare anche a chi soffre di allergie.

