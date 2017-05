HomeAway: come vivere lo Star Wars Day

Non c’è bisogno di essere NERD per voler desiderare di essere un eroe di Star Wars e di solcare i cieli a bordo di Caccia TIE o astronavi della ribellione alla scoperta di mondi fantastici. Ci si può provare comunque, senza muoversi dalla propria… Terra. Infatti, HomeAway ha provato, a pochi giorni dall’uscita del trailer dell’ultimo capitolo della saga (Episodio VIII – Gli ultimi Jedi), a trovare le location più simili possibile a quelle dei film. Considerando che nella seconda trilogia l’Italia è realmente apparsa i ogni film, il la Reggia di Caserta ne “La minaccia fantasma”, il Lago di Como ne “La guerra dei cloni” e l’Etna con i suoi fiumi di lava ne “La vendetta dei sith”, le altre location sono state identificate per similitudine, anche perché i mondi di Guerre Stellari si rifanno a paesaggi terrestri. Si parte dall’ultima pellicola della saga: lo spin-off “Rogue One”. Il pianeta Scarif, luogo dell’ultima battaglia, se interessa sono state girate su un atollo deserto delle Maldive. Per questo il sito propone una location simile a Tahiti (www.homeaway.it/affitto-vacanze/p190205). Per Jedha, nella realtà la Giordania, viene pensata a una serie di appartamenti dello Utah alle basi del Grand Canyon (www.homeaway.it/affitto-vacanze/p890390vb). Ancora pianeti desertici e sabbiosi, partendo dalla remota Jakku, luogo di partenza dell’attuale trilogia. HomeAway ha pensato al Marocco e alla vicinanza delle enormi distese sahariane (https://www.homeaway.it/affitto-vacanze/p4217292). Mentre per i veri fan in Egitto esiste una casa del tutto simile a quella dove è cresciuto Luke Skywalker su Tatooine (http://www.homeaway.it/affitto-vacanze/p504592). Volete invece provare in anticipo le ambientazioni del nuovo film? Allora si può viaggiare sull’Adriatico. A Dubrovnik si dice sia stato girato uno spezzone del pianeta “Canto Bight” (http://www.homeaway.it/affitto-vacanze/p6958939), mentre Anch-To dove Luke addestra Rey, in realtà nel parco protetto dello Skelling Michael in Irlanda, si è pensato alle rocce dei trulli pugliesi (http://www.homeaway.it/affitto-vacanze/p6015646). Infine, per provare a vivere l’ebrezza del Millennium Falcon si può andare nella casa californiana dove è stato ricostruita la zona di primo soccorso della made di Han Solo, dove Luke fu medicato dopo aver perso la mano contro Darth Fener (https://www.homeaway.it/affitto-vacanze/p436091vb).

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

Gentile Utente,

La informiamo che i dati da Lei forniti in sede di registrazione al servizio di Newsletter di Quotidianocasa.it, verranno trattati da Casa.it S.r.l. con sede a Milano, Via Borsi 9, per le finalità connesse al servizio di invio di Newsletter (di seguito soltanto il “Servizio”). Il titolare del trattamento è Casa.it nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, con le seguenti modalità:

a) Il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Casa.it addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici (area IT) o gli addetti ai servizi Marketing, i quali svolgono le rispettive mansioni sotto la diretta supervisione e responsabilità di Casa.it.

b) Su espresso e specifico consenso dell’Utente Casa.it potrà inoltre trattare i dati per inviare informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche di terzi ed elaborare studi e ricerche statistiche.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati personali di cui alla predetta lettera a), Casa.it non potrà fornire il Servizio, mentre, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b), il trattamento sarà limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei Servizio, nonchè all'adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

I dati saranno conservati presso Casa.it; La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.