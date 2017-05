European Product Design Award premia Bellaria di Falmec

Bellaria si è aggiudicata il Premio Silver nella categoria ‘Wellness and Relaxation Products’ nel contest European Product Design Award, che premia ogni anno i migliori prodotti secondo i criteri di funzionalità, innovazione e consapevolezza ambientale. La premiazione dei vincitori è stata annunciata lo scorso marzo da un’autorevole giuria composta da giornalisti di importanti testate dedicate al design, nella prestigiosa location del Parlamento Europeo a Bruxelles. Bellaria è un sistema innovativo di purificazione dell’aria che, grazie alla sua funzione di ionizzazione attiva, ricrea un sano equilibrio degli ambienti interni, eliminando fastidiosi odori e sostanze potenzialmente dannose per l’organismo. I criteri sui quali si basa il funzionamento di Bellaria sono riconducibili alla tecnologia E.Ion® System brevettata da Falmec, che prevede il rilascio degli, ioni simili a quelli nell’atmosfera, all’interno di spazi indoor. L’inquinamento atmosferico degli ambienti chiusi, sia che si tratti di abitazioni private, luoghi di lavoro o spazi pubblici, può rappresentare una ‘minaccia’ insidiosa per il benessere della nostra salute. Dall’uso quotidiano di prodotti chimici per la pulizia, a componenti nocivi che hanno origine da impianti di riscaldamento, condizionamento o dagli stessi elettrodomestici, la qualità di ciò che respiriamo può ridursi drasticamente. Il ‘controllo’ dell’aria, durante il processo di sanificazione di Bellaria, avviene nella massima silenziosità e attraverso il progressivo cambiamento della colorazione – da giallo a verde – delle ‘foglioline’ luminose che agiscono come indicatore di miglioramento delle condizioni ambientali. Test effettuati dall’Università di Padova certificano che Bellaria è in grado di ridurre la carica batterica dell’85% . Bellaria, inoltre, unisce in un unico oggetto la doppia funzione di purificatore e corpo illuminante con un sistema di luce a LED ad intensità regolabile, diventando, così, un vero e proprio complemento d’arredo per gli spazi living, ma anche per la zona notte o l’ufficio. L’estetica di Bellaria è resa ancora più accattivante dal design minimale ma ricercato, e dalla struttura realizzata in vetro di Murano, lavorato esclusivamente a mano come insegna la lunga tradizione dei maestri veneziani.

