Spagna: in ripresa il mercato immobiliare

Secondo Bufete Frau , studio legale con sede principale a Maiorca e specializzato nel diritto immobiliare, le Isole Baleari sono al centro di un forte movimento. Il mercato immobiliare in Spagna è in ripresa e le Baleari , in particolare Maiorca, sono i paesi preferiti dagli investitori , provenienti da diverse parti del mondo, pronti ad aggiudicarsi le proprietà esclusive. «Al primo posto ci sono appunto i tedeschi, con un acquisto medio di 1,5 milioni di euro, seguiti dagli inglesi, con una media di 1 milione ad operazione. L’ondata scandinava degli ultimi anni assume un peso sempre più importante all’interno del mercato immobiliare delle Baleari, e per ora la media a compravendita è di 600 mila euro» dichiara José Carlos Frau , titolare dello studio. Tra i clienti che apprezzano gli acquisti di lusso a Maiorca, e Ibiza, anche gli italiani. Sempre secondo i dati forniti dallo studio Frau, quest’anno a Maiorca le compravendite sono aumentate del 23%. Il mercato immobiliare cresce ogni mese e il prezzo al metro quadro aumenta esponenzialmente. Tra le conseguenze di questa ondata di investimenti immobiliari, vi è l’incremento di un turismo di lusso ed esclusivo che sceglie Maiorca (e le Baleari) per diversi motivi. Prima fra tutti una bellezza paesaggistica e naturale senza eguali, seguita da un clima invidiabile, ottimi collegamenti con l’Europa, e servizi professionali di alto livello. Dove conviene investire? Il mercato immobiliare di Maiorca è vario, a cominciare da Palma la sua capitale. Per esempio, ci racconta l’avvocato Frau: «Palma sta assumendo un nuovo volto. Si tratta di un fenomeno interessante da diversi punti di vista. Giovani rampanti e artisti provenienti da tutto il mondo stanno acquistando e ristrutturando le case abbandonate del casco antiguo (centro storico), dandogli una nuova vita e recuperando il barrio. Esattamente come succede nelle grandi capitali europee. Resistono e rappresentano la tradizione, gli splendidi palazzi signorili, ad esempio quelli del Born, dove il prezzo di un bilocale si aggira intorno ai 350.000 e i 450.000 euro.» Sicuramente occorre fare una distinzione tra chi è alla ricerca di una seconda (o terza) casa e chi invece decide di investire a Mallorca per venirci a vivere. L’opzione migliore in quest’ultimo caso è sicuramente la zona di Palma, perché da qui ci si può spostare tranquillamente nel resto dell’isola. Inoltre le altre cittadine maiorchine hanno una certa stagionalità, mentre la capitale rimane “viva” tutto l’anno. Palma infatti conta circa 400 mila residenti tutto l’anno. Per chi invece decide di rivolgere il proprio sguardo fuori Palma, le zone che promettono di più a livello di investimento di capitali sono senza dubbio la Baia di Palma, con Portixol, Playa de Palma, Illetes e Portals. Mentre per quanto riguarda la parte interna della capitale, El Terreno e Genova sono in continua rivalutazione. Andratx e Soller, come la parte nord di Alcudia, Pollença e Muro, rappresentano un investimento il cui valore è protetto anche dalle leggi sulla costruzione a tutela dell’ambiente. Per cui acquistare una proprietà di lusso in queste zone, significa acquistare esclusività. «La cifra investita per acquistare una casa a Mallorca, a seconda della zona, della tipologia dell’immobile, dell’ammontare dell’affitto e dalla sua frequenza, si recupera tra gli otto e i dodici anni.»

