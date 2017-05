Fotografia aerea: perché usarla

Con la tecnologia fornita dai droni il mondo si sta incredibilmente evolvendo, anche quello del settore immobiliare, ecco perché iniziano a svilupparsi nuovi format, come quello della fotografia aerea. Ecco allora quattro spunti del perché questa innovazione può essere presa in considerazione. 1. Fornisce informazioni uniche e di elevato valore ai potenziali clienti La fotografia aerea è diventata essenziale nelle strategie di marketing del settore immobiliare in tutto il mondo. Questo perché le fotografie aeree permettono di creare elementi che mostrano le proprietà in un contesto visuale molto più vicino alla realtà, offrendo all’acquirente potenziale non solo una panoramica dell’immobile, ma anche una visuale del vicinato (elemento preso molto in considerazione nell’acquisto). Se l’immobile si trova in riva al mare, ad esempio, la fotografia aerea permette di mostrare il suo vero potenziale. 2. Genera maggior attrattiva nella tua strategia di marketing La fotografia aerea colpisce di più poiché offre una descrizione maggiore dell’immobile e della proprietà. I colori, la zona, il vicinato: questa modalità di fotografia narra una storia all’interno della quale il potenziale compratore riesce ad identificarsi. Gli agenti immobiliari che decidono di utilizzare questa strategia ottengono risultati migliori e risultano avere molte più condivisioni sui social network. 3. Espande il tuo raggio potenziale di clienti Molti potenziali acquirenti cercano una casa lontano dalla loro posizione attuale. Questa tipologia di clienti ha bisogno di avere più informazioni possibili prima di decidere di visionare di persona l’immobile. La fotografia aerea permette ai tuoi clienti di vedere la casa e il vicinato dall’esterno incrementando il numero di appuntamenti e dando all’agente immobiliare un ovvio vantaggio competitivo. 4. Ti rende più competitivo: L’uso delle fotografie aeree nel mercato immobiliare è uno strumento all’avanguardia che ti distinguerà dagli altri. In altre parole, l’uso della fotografia aerea sta decollando: il cielo non è più un limite. Esistono molti studi fotografici specializzati che ti aiuteranno a creare un progetto unico ed irresistibile per clienti ed investitori. Se invece sei un fotografo specializzato in fotografia aerea, un ottimo modo per acquisire clienti è diventare parte della grande famiglia di professionisti già presenti su StarOfService.

