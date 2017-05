Edilizia in legno: mostra e convegno a Roma

Venerdì 26 maggio alla Casa dell’Architettura di Roma si terrà il convegno ‘The Forests of Venice’ a Roma: edilizia in legno per un futuro sostenibile. Un dialogo italo-svedese. L’evento è inteso a illustrare i molti vantaggi del legno come materiale edile, dagli effetti positivi sul clima alle molte buone caratteristiche delle strutture in legno, quali la resistenza agli episodi sismici e al fuoco, il basso consumo energetico, i tempi brevi e i costi contenuti di realizzazione. L’evento è organizzato dalla Casa dell’Architettura a Roma in collaborazione con l’Ambasciata di Svezia in Italia, lo Swedish Institute di Stoccolma e gli studi di architettura svedesi Kjellander Sjöberg e Folkhem.

La giornata inizia alle ore 14.45 con un evento esclusivo per la stampa con visita guidata alla mostra ‘The Forests of Venice’ da parte dei curatori Kjellander Sjöberg e Folkhem. Per l’occasione saranno presenti anche rappresentanti dello Swedish Institute e Architects Sweden. La giornata prosegue alle 16.15 con l’inizio dei lavori. Aprono il convegno il presidente della Casa dell’Architettura Alfonso Giancotti, il consigliere dell’Ambasciata di Svezia Sara Dahlsten e il moderatore Lorena De Agostini, segretario generale di Promo Legno. A seguire interviene sulle politiche abitative sostenibili del Governo svedese Alf Karlsson, sottosegretario di Stato presso il Ministro dell’Edilizia abitativa e dello Sviluppo digitale.

Ricollegandosi al tema dell’edilizia sostenibile Stefano Marguccio, consigliere diplomatico del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Gian Luca Galletti, interviene sul ruolo dell’edilizia ecosostenibile per il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Per una visione globale dell’utilizzo sostenibile delle foreste, interviene René Castro, Assistant Director-General e Head of the Department of Climate, Biodiversity, Land and Water, FAO. La prima parte del convegno si chiude con l’intervento di Susanne Rudenstam di Sweden Wood che dà un quadro dell’attuale situazione dell’industria forestale e del legno in Svezia.

La seconda parte del convegno inizia alle ore 17.45 con un’introduzione del moderatore Livia Podestà, Media Relations Manager dello Swedish Institute di Stoccolma. Sandra Frank, Marketing Director a Folkhem, ci illustra i miti e i vantaggi del costruire in legno, mentre Roberto Crocetti, professore di Ingegneria Strutturale a Lund University, espone l’aspetto strutturale degli edifici in legno. Benedetto Renzetti, esperto ricostruzione post-emergenza per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, affronta il tema dell’utilizzo del legno nella ricostruzione post-sisma. Charlotta Holm Hildebrand di Architects Sweden, Sandra Frank di Folkhem, Ola Kjellander di Kjellander Sjöberg e Katarina Lundeberg di In Praise of Shadows presentano alcuni interessanti esempi svedesi mentre Alberto Alessi, architetto e direttore di Materialegno, ci parla degli esempi italiani di costruzione in legno. A concludere Ola Kjellander di Kjellander Sjöberg e Sandra Frank di Folkhem presentano la mostra ‘The Forests of Venice’. Segue l’inaugurazione ufficiale della mostra con il sottosegretario Alf Karlsson. La mostra sarà esposta alla Casa dell’Architettura di Roma fino a giovedì 8 giugno.

La mostra ‘The Forests of Venice’, che pone legno, foresta e urbanismo al centro dell’architettura svedese, è stata selezionata dalla stampa internazionale come uno dei più interessanti progetti alla scorsa edizione della Mostra Internazionale di Architettura di Venezia 2016. L’iniziativa riunisce alcuni degli studi di architettura svedesi più importanti e mette in luce il legno come materiale del futuro e sostenibile per l’edilizia, illustrando l’interazione tra la natura e l’habitat creato dall’uomo per rispondere ai cambiamenti climatici e alle limitate risorse naturali. ‘The Forests of Venice’ è un progetto che nasce su iniziativa degli studi di architettura svedesi Kjellander Sjöberg e Folkhem, con il supporto dello Swedish Institute. Il punto di partenza della mostra è la pianificazione urbana di Venezia, molto attuale in un momento storico in cui i cambiamenti climatici e l’innalzamento del livello del mare minacciano le città costiere ad un livello globale.

“Venezia, con la sua posizione geografica esposta, è un’utopia divenuta realtà i cui fondatori hanno dovuto utilizzare le innovazioni disponibili a quel tempo per costruire la città sull’acqua. La città mostra come l’architettura, la progettazione urbana e l’innovazione tecnica debbano essere in simbiosi con la natura per creare buone condizioni di vita a lungo termine”, spiega Ola Kjellander dello studio di architettura svedese Kjellander Sjöberg. In dialogo con il Palazzo Ducale, uno dei più famosi edifici pubblici di Venezia, Kjellander Sjöberg ha creato un’installazione di legno massello in cui il Palazzo Ducale viene rovesciato come metafora e rappresentazione delle nostre strutture democratiche contemporanee.

“Abbiamo voluto unire le qualità tattili del legno e le sue proprietà di materiale da costruzione sostenibile. Grazie all’innovazione e alla tecnologia, costruire con il legno è molto più economico, veloce, e ha un minore impatto sull’ambiente: ad esempio il rilascio di anidride carbonica è molto inferiore rispetto al calcestruzzo. Inoltre il legno è l’unico materiale rinnovabile sul pianeta, diversamente dalle altre risorse che sono limitate e finiranno in un breve futuro. Con il legno possiamo letteralmente far crescere le nuove città del domani”, racconta Sandra Frank di Folkhem, la società di sviluppo immobiliare svedese che costruisce esclusivamente in legno.

‘The Forests of Venice’ vede i sette studi di architettura svedesi selezionati – Asf Sweden Arkitekter utan gränser, Arrhov Frick, DinellJohansson, Horn.Uggla, In Praise of Shadows, Carmen Izquierdo e Urbio – interpretare e tradurre i classici elementi architettonici e urbani veneziani in nuove strategie per il nostro tempo. Ancora una volta presentando il legno come materiale principale. La mostra esplora il ruolo dell’architettura nella ricerca del miglioramento della qualità della vita a livello globale, poiché è l’architetto che progetta e pianifica la società, con una visione di sviluppo democratico e sostenibile.

Perché il legno? Svezia è sinonimo di legname, vista dall’alto si possono appena intravedere le città per quanti alberi ci sono. La maggior parte del legname viene destinato alle segherie dove viene segato o piallato in tavole per l’edilizia. Si tratta di un settore che in precedenza costruiva solo su piccola scala – la prima cosa che viene in mente quando si pensa alla Svezia sono le casette rosse di legno – ma che oggi si concentra su grandi costruzioni e produzione di massa. Al giorno d’oggi, secondo Swedish Wood, tra il dieci e il quindici per cento dei palazzi sono costruiti in legno. E questo dato aumenta di anno in anno. Dal punto di vista ecologico i vantaggi sono molti – il legname è una risorsa rinnovabile e riciclabile – ma anche da un punto di vista architettonico, a giudicare dal gran numero di progetti di costruzioni in legno che prendono forma sui tavoli da disegno degli architetti. Gli esempi più originali si trovano in progetti su piccola scala – case private e case per le vacanze, interpretazioni moderne di tecniche di costruzione tradizionali. Ma attualmente anche i progetti su larga scala si stanno facendo sempre più strada e l’architettura vernacolare è stata integrata con un approccio più tecnologico. Non c’è da stupirsi se nelle zone ricche di boschi si scelga di costruire in legno la maggior parte delle strutture principali, ma ultimamente anche la capitale si sta adeguando a questo esempio.

Folkhem per esempio ha fatto una scelta importante: hanno deciso di costruire esclusivamente in legno. I palazzi possono arrivare fino a 20 piani, hanno un aspetto diverso, odorano di bosco e hanno una sonorità molto più naturale e quieta. Ma questo non è tutto. Paragonato al calcestruzzo il legno è ecologicamente molto più sostenibile. Infatti non crea emissioni di diossido di carbonio e anzi ridurrebbe notevolmente. Rispetto ad un edificio costruito in calcestruzzo, l’edificio in legno si costruisce due volte più in fretta. Oppure, al contrario, si possono costruire il doppio degli edifici nello stesso lasso di tempo.

Kjellander Sjöberg è uno degli studi di architettura leader in Scandinavia ed è formato da 39 architetti, urban designers, esperti di sostenibilità, ingegneri civili e designer provenienti da 10 paesi. Il pluripremiato studio di architettura, con sede a Stoccolma e Malmö, riceve costantemente molti riconoscimenti per l’influenza che esercita sull’architettura contemporanea, le soluzioni urbanistiche e la dialettica architettonica. Kjellander Sjöberg è stato nominato per il Mies van der Rohe Award nel 2004 per il progetto Villa 1.0 e nel 2015 per il progetto di rigenerazione urbana Fittja Terraces, fornendo un’alternativa abitativa economica nel contesto sociale della periferia a sud di Stoccolma. Swedish Wood si impegna a promuovere un maggiore uso del legno nell’edilizia moderna e concentra i suoi sforzi principalmente su edifici a più piani, edifici pubblici e grandi ponti. Architects Sweden è un’organizzazione professionale per tutti gli architetti e studenti di architettura in Svezia che lavora per conto dei suoi membri per ottimizzare le condizioni lavorative della professione.

Swedish Institute (SI) è un’organizzazione pubblica il cui intento è di promuovere la Svezia nel mondo.